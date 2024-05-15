https://ria.ru/20240515/obstrel-1946151513.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 150 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 150 раз за сутки - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область около 150 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 150 раз за прошедшие сутки, двое мирных жителей пострадали, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:50

2024-05-15T14:50

2024-05-15T14:50

белгородская область

белгородский район

корочанский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 150 раз за прошедшие сутки, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 14 мая. По 10 муниципалитетам было выпущено не менее 131 снаряда. Пять взрывных устройств были сброшены с дронов, помимо этого 14 беспилотников атаковали регион. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили женщина и мужчина, они госпитализированы. Повреждения выявлены в четырёх многоквартирных домах, 38 частных домах, 22 автомобилях, социальном объекте, двух магазинах и на двух сельскохозяйственных предприятиях. "По селу Журавлевка выпущено 40 артиллерийских снарядов… Под обстрел попало село Красный Хутор – зафиксирован один прилет… По селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов... Над селом Черемошное и поселком Малиновка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. Село Богун-Городок атаковано с помощью дрона-камикадзе. Над территорией Хотмыжского сельского поселения системой ПВО уничтожен беспилотник. В Валуйском округе село Старый Хутор подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Семь раз из ствольной артиллерии обстреляли хутор Павловка. "В Корочанском районе рядом с селом Ивица в поле обнаружены и изъяты специалистами обломки снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. На окраине поселка Степное средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил глава региона. В Грайворонском округе, по словам Гладкова, в городе Грайворон, поселке Совхозный и селе Новостроевка-Первая зафиксированы атаки с помощью пяти беспилотников. По окраине поселка Горьковский выпущено шесть минометных снарядов, также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селам Козинка, Пороз, Сподарюшино и Новостроевка-Вторая установлено в сумме 32 прилета из артиллерии. Также на окраине Новостроевки-Второй с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. "В Прохоровском районе над территорией рядом с хутором Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В Старооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА противника. Никто не пострадал, разрушений нет. При падении обломков беспилотников в хвойный лесной массив произошло возгорание в двух очагах общей площадью около 1 га. На месте работали расчёты ПСЧ и МЧС, а также ДПД Старооскольского округа и Чернянского района. В настоящий момент пожар потушен", - подчеркнул Гладков. В Шебекинском городском округе город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью двух FPV-дронов. По окраине города, а также селам Новая Таволжанка, Муром и хутору Балки выпущено в сумме 27 снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгородский район, корочанский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия