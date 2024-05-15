ВСУ обстреляли Белгородскую область около 150 раз за сутки
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область около 150 раз за сутки
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 150 раз за прошедшие сутки, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 14 мая. По 10 муниципалитетам было выпущено не менее 131 снаряда. Пять взрывных устройств были сброшены с дронов, помимо этого 14 беспилотников атаковали регион. По данным главы региона, за отчетный день в Белгородском районе ранения получили женщина и мужчина, они госпитализированы. Повреждения выявлены в четырёх многоквартирных домах, 38 частных домах, 22 автомобилях, социальном объекте, двух магазинах и на двух сельскохозяйственных предприятиях.
"По селу Журавлевка выпущено 40 артиллерийских снарядов… Под обстрел попало село Красный Хутор – зафиксирован один прилет… По селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов... Над селом Черемошное и поселком Малиновка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. Село Богун-Городок атаковано с помощью дрона-камикадзе. Над территорией Хотмыжского сельского поселения системой ПВО уничтожен беспилотник. В Валуйском округе село Старый Хутор подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Семь раз из ствольной артиллерии обстреляли хутор Павловка.
"В Корочанском районе рядом с селом Ивица в поле обнаружены и изъяты специалистами обломки снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. На окраине поселка Степное средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил глава региона.
В Грайворонском округе, по словам Гладкова, в городе Грайворон, поселке Совхозный и селе Новостроевка-Первая зафиксированы атаки с помощью пяти беспилотников. По окраине поселка Горьковский выпущено шесть минометных снарядов, также с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селам Козинка, Пороз, Сподарюшино и Новостроевка-Вторая установлено в сумме 32 прилета из артиллерии. Также на окраине Новостроевки-Второй с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.
"В Прохоровском районе над территорией рядом с хутором Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В Старооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА противника. Никто не пострадал, разрушений нет. При падении обломков беспилотников в хвойный лесной массив произошло возгорание в двух очагах общей площадью около 1 га. На месте работали расчёты ПСЧ и МЧС, а также ДПД Старооскольского округа и Чернянского района. В настоящий момент пожар потушен", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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