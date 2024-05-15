https://ria.ru/20240515/obstrel-1946128114.html
ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области
ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области
ВСУ обстреляли сельскохозяйственную ферму в населённом пункте Славянка Запорожской области , сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:45
2024-05-15T13:45
2024-05-15T13:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МОСКВА , 15 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли сельскохозяйственную ферму в населённом пункте Славянка Запорожской области , сообщили журналистам в оперативных службах. "По информации оперативных служб, в 11.22 мск ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственной ферме в населённом пункте Славянка Васильевского района. Уничтожена сельхозтехника и гражданское строение. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в оперативных службах.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области
ВСУ обстреляли сельскохозяйственную ферму в Славянке Запорожской области