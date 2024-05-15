https://ria.ru/20240515/obstrel-1946128114.html

ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области

ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ обстреляли ферму в Запорожской области

ВСУ обстреляли сельскохозяйственную ферму в населённом пункте Славянка Запорожской области , сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:45

2024-05-15T13:45

2024-05-15T13:45

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МОСКВА , 15 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли сельскохозяйственную ферму в населённом пункте Славянка Запорожской области , сообщили журналистам в оперативных службах. "По информации оперативных служб, в 11.22 мск ВСУ нанесли удар по сельскохозяйственной ферме в населённом пункте Славянка Васильевского района. Уничтожена сельхозтехника и гражданское строение. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в оперативных службах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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2024

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запорожская область, происшествия