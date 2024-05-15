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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946125043.html
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:31
2024-05-15T13:31
донецк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 12.25 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается.
Кроме того, в 12.25 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
7 января, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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