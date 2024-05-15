https://ria.ru/20240515/obstrel-1946125043.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 15.05.2024

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:31

2024-05-15T13:31

2024-05-15T13:31

донецк

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 12.25 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк