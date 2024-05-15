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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:31
2024-05-15T13:31
2024-05-15T13:31
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, тип установки не уточняется, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 12.25 был обстрелян Петровский район города двумя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку