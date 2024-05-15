https://ria.ru/20240515/obstrel-1946084754.html
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший
Работник предприятия в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области ранен при обстреле ВСУ, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:23
2024-05-15T11:23
2024-05-15T11:56
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Работник предприятия в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области ранен при обстреле ВСУ, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ранен работник одного из предприятий. На месте ему оказана первая медицинская помощь, после чего он будет направлен в Глушковскую районную больницу", - говорится в публикации.Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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курская область, глушковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Происшествия
ВСУ обстреляли Курскую область, есть пострадавший
Работник предприятия в курском поселке Теткино пострадал при обстреле