https://ria.ru/20240515/obsluzhivanie-1946268580.html
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" - РИА Новости, 15.05.2024
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"
Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:26
2024-05-15T20:26
2024-05-15T20:26
экономика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
денис пушилин
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946267992_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_b5bee333d866002511ac7eb90513213b.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Экономическое взаимодействие для нас интересно…. Сейчас есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа". Потому что это востребовано, это хороший, качественный автомобиль, который задействуется в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко", - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что взаимодействие республики с Татарстаном было выстроено даже раньше, чем ДНР стала субъектов Российской Федерации. У регионов много связей в гуманитарной, культурной сферах. В рамках нынешнего форума, по его словам, будут подписаны дополнительные соглашения, которые позволят сделать взаимодействие более детальным и предметным. По информации главы ДНР, регион готов взаимодействовать с другими субъектами страны в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях. "Химическая отрасль раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность, по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже определенные акценты планируем делать с учетом потребности и необходимости замещения ряда препаратов, которые точно будут востребованы на территории РФ", - уточнил он. Кроме того, по словам Пушилина, планируется развивать ранее не характерное для ДНР сельское хозяйство, чтобы обеспечить жителей региона собственной качественной продукцией по низким ценам, а также станкостроение, которое сегодня необходимо всей стране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - жир площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html
https://ria.ru/20240515/vystavka-1946125350.html
https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946267992_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_19a38e30e96fa67f0fb27f9b4eb9642f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"
Пушилин: площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируют открыть в ДНР
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Экономическое взаимодействие для нас интересно…. Сейчас есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе
и Донецке
планируется открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа". Потому что это востребовано, это хороший, качественный автомобиль, который задействуется в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко", - сказал Пушилин журналистам.
Он отметил, что взаимодействие республики с Татарстаном было выстроено даже раньше, чем ДНР стала субъектов Российской Федерации. У регионов много связей в гуманитарной, культурной сферах. В рамках нынешнего форума, по его словам, будут подписаны дополнительные соглашения, которые позволят сделать взаимодействие более детальным и предметным.
По информации главы ДНР, регион готов взаимодействовать с другими субъектами страны в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях.
"Химическая отрасль раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность, по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже определенные акценты планируем делать с учетом потребности и необходимости замещения ряда препаратов, которые точно будут востребованы на территории РФ", - уточнил он.
Кроме того, по словам Пушилина, планируется развивать ранее не характерное для ДНР сельское хозяйство, чтобы обеспечить жителей региона собственной качественной продукцией по низким ценам, а также станкостроение, которое сегодня необходимо всей стране.
Международный экономический форум России
и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая. KazanForum - жир площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.