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В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" - РИА Новости, 15.05.2024
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20:26 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/obsluzhivanie-1946268580.html
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" - РИА Новости, 15.05.2024
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"
Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:26
2024-05-15T20:26
экономика
донецкая народная республика
россия
мариуполь
денис пушилин
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Экономическое взаимодействие для нас интересно…. Сейчас есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа". Потому что это востребовано, это хороший, качественный автомобиль, который задействуется в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко", - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что взаимодействие республики с Татарстаном было выстроено даже раньше, чем ДНР стала субъектов Российской Федерации. У регионов много связей в гуманитарной, культурной сферах. В рамках нынешнего форума, по его словам, будут подписаны дополнительные соглашения, которые позволят сделать взаимодействие более детальным и предметным. По информации главы ДНР, регион готов взаимодействовать с другими субъектами страны в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях. "Химическая отрасль раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность, по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже определенные акценты планируем делать с учетом потребности и необходимости замещения ряда препаратов, которые точно будут востребованы на территории РФ", - уточнил он. Кроме того, по словам Пушилина, планируется развивать ранее не характерное для ДНР сельское хозяйство, чтобы обеспечить жителей региона собственной качественной продукцией по низким ценам, а также станкостроение, которое сегодня необходимо всей стране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - жир площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html
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экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"

Пушилин: площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируют открыть в ДНР

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкДенис Пушилин на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Денис Пушилин на международном экономическом форуме Россия — Исламский мир: KazanForum
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Экономическое взаимодействие для нас интересно…. Сейчас есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа". Потому что это востребовано, это хороший, качественный автомобиль, который задействуется в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко", - сказал Пушилин журналистам.
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Он отметил, что взаимодействие республики с Татарстаном было выстроено даже раньше, чем ДНР стала субъектов Российской Федерации. У регионов много связей в гуманитарной, культурной сферах. В рамках нынешнего форума, по его словам, будут подписаны дополнительные соглашения, которые позволят сделать взаимодействие более детальным и предметным.
По информации главы ДНР, регион готов взаимодействовать с другими субъектами страны в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях.
"Химическая отрасль раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность, по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже определенные акценты планируем делать с учетом потребности и необходимости замещения ряда препаратов, которые точно будут востребованы на территории РФ", - уточнил он.
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Кроме того, по словам Пушилина, планируется развивать ранее не характерное для ДНР сельское хозяйство, чтобы обеспечить жителей региона собственной качественной продукцией по низким ценам, а также станкостроение, которое сегодня необходимо всей стране.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - жир площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольДенис ПушилинМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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