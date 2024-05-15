https://ria.ru/20240515/obsluzhivanie-1946268580.html

В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"

В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" - РИА Новости, 15.05.2024

В ДНР планируют открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа"

Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:26

2024-05-15T20:26

2024-05-15T20:26

экономика

донецкая народная республика

россия

мариуполь

денис пушилин

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Площадки сервисного обслуживания "КамАЗа" планируется открыть в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Экономическое взаимодействие для нас интересно…. Сейчас есть несколько инвестпроектов, в Мариуполе и Донецке планируется открыть площадки сервисного обслуживания "КамАЗа". Потому что это востребовано, это хороший, качественный автомобиль, который задействуется в гражданских целях в том числе на территории республики достаточно широко", - сказал Пушилин журналистам. Он отметил, что взаимодействие республики с Татарстаном было выстроено даже раньше, чем ДНР стала субъектов Российской Федерации. У регионов много связей в гуманитарной, культурной сферах. В рамках нынешнего форума, по его словам, будут подписаны дополнительные соглашения, которые позволят сделать взаимодействие более детальным и предметным. По информации главы ДНР, регион готов взаимодействовать с другими субъектами страны в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, угольной и химической отраслях. "Химическая отрасль раскроет свой потенциал немного позже с возможностью обеспечить безопасность, по мере того, как отодвигается линия фронта. Также это фармацевтика, на которую мы тоже определенные акценты планируем делать с учетом потребности и необходимости замещения ряда препаратов, которые точно будут востребованы на территории РФ", - уточнил он. Кроме того, по словам Пушилина, планируется развивать ранее не характерное для ДНР сельское хозяйство, чтобы обеспечить жителей региона собственной качественной продукцией по низким ценам, а также станкостроение, которое сегодня необходимо всей стране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum - жир площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html

https://ria.ru/20240515/vystavka-1946125350.html

https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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экономика, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества