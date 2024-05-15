https://ria.ru/20240515/nt-1946080427.html

NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине

NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине - РИА Новости, 15.05.2024

NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине

В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:09

2024-05-15T11:09

2024-05-15T11:28

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня, пишет американская газета New York Times. "В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", - пишет издание, которое взяло интервью у ряда чиновников из США и союзных им стран. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

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