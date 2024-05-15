NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут решить исход конфликта на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня, пишет американская газета New York Times.
"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", - пишет издание, которое взяло интервью у ряда чиновников из США и союзных им стран.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.