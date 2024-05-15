Рейтинг@Mail.ru
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 15.05.2024 (обновлено: 11:28 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/nt-1946080427.html
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине - РИА Новости, 15.05.2024
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине
В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:09
2024-05-15T11:28
в мире
москва
украина
киев
джо байден
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня, пишет американская газета New York Times. "В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", - пишет издание, которое взяло интервью у ряда чиновников из США и союзных им стран. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
москва
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, киев, джо байден
В мире, Москва, Украина, Киев, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими на Украине

NYT: США считают, что ближайшие месяцы могут решить исход конфликта на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня, пишет американская газета New York Times.
"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти путем переговоров к прекращению огня, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году - или попросту к заморозке конфликта", - пишет издание, которое взяло интервью у ряда чиновников из США и союзных им стран.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
28 апреля, 14:03
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваУкраинаКиевДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала