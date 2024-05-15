https://ria.ru/20240515/nos-1946217831.html

В Нидерландах договорились о создании нового правительства

В Нидерландах договорились о создании нового правительства - РИА Новости, 15.05.2024

В Нидерландах договорились о создании нового правительства

Четыре партии в Нидерландах заключили соглашение о формировании нового коалиционного правительства, данных о новом премьер-министре пока нет, сообщила в среду... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:50

2024-05-15T17:50

2024-05-15T18:21

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украина

герт вилдерс

марк рютте

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ГААГА, 15 мая - РИА Новости. Четыре партии в Нидерландах заключили соглашение о формировании нового коалиционного правительства, данных о новом премьер-министре пока нет, сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)."Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) заключили предварительное коалиционное соглашение", - сообщил телеканал.Теперь соглашение будет представлено фракциям этих партий в Палате представителей (нижней палате парламента) страны.При этом имя нового премьер-министра Нидерландов пока неизвестно.Как сообщил по итогам сегодняшних переговоров лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, стороны обсуждали вопрос кандидатуры нового главы правительства, однако разговор еще не закончен, они намерены продолжить обсуждения.Во вторник RTL Nieuws со ссылкой на источники сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Нидерландов является Рональд Пластерк, который выступал в качестве посредника в начале переговоров о нынешней коалиции. С 2012 по 2017 год Пластерк занимал должность министра внутренних дел и по делам королевства во втором кабмине под руководством Марка Рютте, а с 2007 по 2010 год был министром образования, культуры и науки в правительства Яна Петера Балкененде.Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150.Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь.Для получения парламентского большинства партия должна получить минимум 76 депутатских мест из 150. Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства, для формирования правительства необходима коалиция с участием нескольких партий.Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB. Стороны начали переговоры о формировании будущего правительства в конце декаб

https://ria.ru/20240506/niderlandy-1944212136.html

https://ria.ru/20240504/rabota-1943898011.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940119598.html

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в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, марк рютте