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Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 15.05.2024 (обновлено: 15:05 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html
Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве
Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве - РИА Новости, 15.05.2024
Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве
Вооруженные силы России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:23
2024-05-15T15:05
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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ДОНЕЦК 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колесах, вместе с БК (боекомплектом. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.На предоставленных им фотографиях видны огромные столбы дыма.Лебедев уточнил, что после российских ударов почти 40 раненых украинских бойцов увезли в бывший санаторий в Дубки, который превращен в военный городок, там есть морг. При этом пожарные не спешат тушить огонь из-за продолжающейся детонации.Украинские власти заявляли, что в первой половине среды в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html
https://ria.ru/20240501/podpole-1943260058.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаев (украина), россия, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве

Подполье: ВС России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве

© РИА НовостиДым на месте удара в Николаеве, 15 мая 2024 года
Дым на месте удара в Николаеве, 15 мая 2024 года
© РИА Новости
Дым на месте удара в Николаеве, 15 мая 2024 года
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ДОНЕЦК 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колесах, вместе с БК (боекомплектом. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
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На предоставленных им фотографиях видны огромные столбы дыма.
Лебедев уточнил, что после российских ударов почти 40 раненых украинских бойцов увезли в бывший санаторий в Дубки, который превращен в военный городок, там есть морг. При этом пожарные не спешат тушить огонь из-за продолжающейся детонации.
Украинские власти заявляли, что в первой половине среды в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
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Подполье: российские войска поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияСергей ЛебедевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковУкраина
 
 
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