https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html

Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве

Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве - РИА Новости, 15.05.2024

Подполье сообщило об ударах по военной инфраструктуре в Николаеве

Вооруженные силы России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:23

2024-05-15T14:23

2024-05-15T15:05

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

сергей лебедев

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

дмитрий песков

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ДОНЕЦК 15 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. "Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колесах, вместе с БК (боекомплектом. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.На предоставленных им фотографиях видны огромные столбы дыма.Лебедев уточнил, что после российских ударов почти 40 раненых украинских бойцов увезли в бывший санаторий в Дубки, который превращен в военный городок, там есть морг. При этом пожарные не спешат тушить огонь из-за продолжающейся детонации.Украинские власти заявляли, что в первой половине среды в Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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https://ria.ru/20240501/podpole-1943260058.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаев (украина), россия, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина