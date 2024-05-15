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Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 15.05.2024
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19:35 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице - РИА Новости, 15.05.2024
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице
Россия видит в проекте резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру в стране и в регионе в целом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:35
2024-05-15T19:35
в мире
сребреница
россия
сербия
василий небензя
ратко младич
виталий чуркин
оон
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ООН, 15 мая - РИА Новости. Россия видит в проекте резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру в стране и в регионе в целом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Проект резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года будет рассмотрен на ГА ООН на заседании 23 мая. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Небензя напомнил, что проект резолюции был выдвинут в обход президиума Боснии и Герцеговины. "Внесение указанного документа без согласования с указанными энтитетами прямо противоречит конституции, что, соответственно, является и существенным нарушением "Дейтона" и резолюций Совета безопасности", - сказал постпред. По его словам, этот проект уже повлек ухудшение ситуации "на земле", против него люди протестуют на улице. "Неудивительно, что проект не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтонского мирного соглашения, но даже не упоминает. Видим в этом провокационном тексте угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул Небензя. В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html
https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html
https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html
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в мире, сребреница, россия, сербия, василий небензя, ратко младич, виталий чуркин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сребреница, Россия, Сербия, Василий Небензя, Ратко Младич, Виталий Чуркин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице

Небензя: РФ видит в резолюции ГА ООН о геноциде в Сребренице угрозу для региона

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© МИД РФ
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Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 мая - РИА Новости. Россия видит в проекте резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру в стране и в регионе в целом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Проект резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года будет рассмотрен на ГА ООН на заседании 23 мая. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
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Небензя напомнил, что проект резолюции был выдвинут в обход президиума Боснии и Герцеговины. "Внесение указанного документа без согласования с указанными энтитетами прямо противоречит конституции, что, соответственно, является и существенным нарушением "Дейтона" и резолюций Совета безопасности", - сказал постпред.
По его словам, этот проект уже повлек ухудшение ситуации "на земле", против него люди протестуют на улице.
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"Неудивительно, что проект не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтонского мирного соглашения, но даже не упоминает. Видим в этом провокационном тексте угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул Небензя.
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
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В миреСребреницаРоссияСербияВасилий НебензяРатко МладичВиталий ЧуркинООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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