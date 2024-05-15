Небензя высказал позицию России по резолюции о геноциде в Сребренице
Небензя: РФ видит в резолюции ГА ООН о геноциде в Сребренице угрозу для региона
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Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 15 мая - РИА Новости. Россия видит в проекте резолюции Генассамблеи ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру в стране и в регионе в целом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Проект резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года будет рассмотрен на ГА ООН на заседании 23 мая. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
Небензя напомнил, что проект резолюции был выдвинут в обход президиума Боснии и Герцеговины. "Внесение указанного документа без согласования с указанными энтитетами прямо противоречит конституции, что, соответственно, является и существенным нарушением "Дейтона" и резолюций Совета безопасности", - сказал постпред.
По его словам, этот проект уже повлек ухудшение ситуации "на земле", против него люди протестуют на улице.
"Неудивительно, что проект не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтонского мирного соглашения, но даже не упоминает. Видим в этом провокационном тексте угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул Небензя.
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.