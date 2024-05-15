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Экс-генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши и Румынии - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/nato-1946083410.html
Экс-генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши и Румынии
Экс-генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши и Румынии - РИА Новости, 15.05.2024
Экс-генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши и Румынии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:32
2024-05-15T11:32
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
андерс фог расмуссен
дмитрий кулеба
жозеп боррель
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине. "Мы можем... помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты, делать это на территории НАТО, без отправки войск на Украину", - заявил он. В частности, Расмуссен предлагает использовать ракеты-перехватчики с территорий Польши и Румынии. По его мнению, страны НАТО могут начать более эффективно "защищать западную часть Украины", а также украинскую оборонную промышленность. Бывший генсек альянса также заявил, что Киеву, по его мнению, следует передать "все ракеты большой дальности..., все тяжелые боевые танки, истребители, все, что им (украинцам) нужно". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем ПВО Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
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украина, россия, польша, андерс фог расмуссен, дмитрий кулеба, жозеп боррель, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Андерс Фог Расмуссен, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, В мире
Экс-генсек НАТО предложил задействовать ПВО на территории Польши и Румынии

Экс-генсек НАТО предложил использовать ПВО Польши и Румынии для помощи Украине

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews предложил задействовать системы ПВО на территории стран альянса - Польши и Румынии - для помощи Украине.
"Мы можем... помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты, делать это на территории НАТО, без отправки войск на Украину", - заявил он.
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В частности, Расмуссен предлагает использовать ракеты-перехватчики с территорий Польши и Румынии. По его мнению, страны НАТО могут начать более эффективно "защищать западную часть Украины", а также украинскую оборонную промышленность.
Бывший генсек альянса также заявил, что Киеву, по его мнению, следует передать "все ракеты большой дальности..., все тяжелые боевые танки, истребители, все, что им (украинцам) нужно".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем ПВО Patriot. Позднее Кулеба в интервью изданию Washington Post заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаАндерс Фог РасмуссенДмитрий КулебаЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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