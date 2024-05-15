https://ria.ru/20240515/nagrady-1946273859.html
Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона
Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона - РИА Новости, 15.05.2024
Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона
В Международный день семьи губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил многодетным родителям медали ордена "Родительская... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:56
2024-05-15T20:56
2024-05-15T20:56
тюменская область
россия
тюменская область
александр моор
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_6828ce54ecaa2ce3179d11bf3507fe28.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. В Международный день семьи губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил многодетным родителям медали ордена "Родительская слава", "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". "В Международный день семьи вручил награды многодетным родителям. 10 медалей ордена "Родительская слава" и 30 медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора, медали ордена "Родительская слава" согласно указу президента РФ получили пять семейных пар, еще тридцать жителей области награждены медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Во время чествования многодетных родителей Моор подчеркнул, что счастливые семьи являются основной общества, опорой для устойчивого, стабильного и успешного развития региона и всей страны, и выразил согласие с утверждением президента России о том, что многодетные семьи должны стать нормой в России. "Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч", – сказал Моор. В Тюменской области идет активная работа над реализацией указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, часть мер, предусмотренных этим документом, уже действует в регионе, отметил губернатор. В числе таких мер поддержка многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес — по программе "Семья" они могут получить заем на льготных условиях. Приоритетным направлением работы регионального правительства также остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства – как в городах, так и в малых поселениях.
https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ee3d59ed0e79718eb4c36ca04856a65e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, александр моор, владимир путин
Тюменская область, Россия, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин
ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. В Международный день семьи губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил многодетным родителям медали ордена "Родительская слава", "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".
"В Международный день семьи вручил награды многодетным родителям. 10 медалей ордена "Родительская слава" и 30 медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы губернатора, медали ордена "Родительская слава" согласно указу президента РФ
получили пять семейных пар, еще тридцать жителей области награждены медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".
Во время чествования многодетных родителей Моор подчеркнул, что счастливые семьи являются основной общества, опорой для устойчивого, стабильного и успешного развития региона и всей страны, и выразил согласие с утверждением президента России о том, что многодетные семьи должны стать нормой в России. "Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч", – сказал Моор.
В Тюменской области идет активная работа над реализацией указа президента России Владимира Путина
о социальной поддержке многодетных семей, часть мер, предусмотренных этим документом, уже действует в регионе, отметил губернатор. В числе таких мер поддержка многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес — по программе "Семья" они могут получить заем на льготных условиях. Приоритетным направлением работы регионального правительства также остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства – как в городах, так и в малых поселениях.