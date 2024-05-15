https://ria.ru/20240515/nagrady-1946273859.html

Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона

Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона - РИА Новости, 15.05.2024

Тюменский губернатор Моор вручил награды многодетным родителям региона

В Международный день семьи губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил многодетным родителям медали ордена "Родительская... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:56

2024-05-15T20:56

2024-05-15T20:56

тюменская область

россия

тюменская область

александр моор

владимир путин

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ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. В Международный день семьи губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил многодетным родителям медали ордена "Родительская слава", "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". "В Международный день семьи вручил награды многодетным родителям. 10 медалей ордена "Родительская слава" и 30 медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора, медали ордена "Родительская слава" согласно указу президента РФ получили пять семейных пар, еще тридцать жителей области награждены медалями "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Во время чествования многодетных родителей Моор подчеркнул, что счастливые семьи являются основной общества, опорой для устойчивого, стабильного и успешного развития региона и всей страны, и выразил согласие с утверждением президента России о том, что многодетные семьи должны стать нормой в России. "Тюменская область поддерживает это утверждение. В нашем регионе ежегодно растет число многодетных семей. За последние пять лет их стало больше на 40 процентов. На сегодня многодетных семей почти 40 тысяч", – сказал Моор. В Тюменской области идет активная работа над реализацией указа президента России Владимира Путина о социальной поддержке многодетных семей, часть мер, предусмотренных этим документом, уже действует в регионе, отметил губернатор. В числе таких мер поддержка многодетных родителей, которые хотят начать свой бизнес — по программе "Семья" они могут получить заем на льготных условиях. Приоритетным направлением работы регионального правительства также остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства – как в городах, так и в малых поселениях.

https://ria.ru/20231110/semi-1908760358.html

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, тюменская область, александр моор, владимир путин