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В Петербурге возбудили дело после конфликта со стрельбой на парковке у ТЦ
В Петербурге возбудили дело после конфликта со стрельбой на парковке у ТЦ - РИА Новости, 15.05.2024
В Петербурге возбудили дело после конфликта со стрельбой на парковке у ТЦ
Дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:01
2024-05-15T13:01
2024-05-15T13:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на парковке у торгового центра в Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. Во вторник в полицию Приморского района города поступило сообщение от женщины о том, что на парковке торгового комплекса на Коломяжском проспекте водитель автомобиля LI L7 в ходе дорожного конфликта выстрелил в ее супруга из травмата, после чего уехал. Мужчина был госпитализирован. Стрелявшего разыскивает полиция. "По факту произошедшего полицией была проведена проверка, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район
В Петербурге возбудили дело после конфликта со стрельбой на парковке у ТЦ
Дело о хулиганстве возбудили после конфликта со стрельбой у ТЦ в Петербурге