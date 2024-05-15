https://ria.ru/20240515/moskva-1946166955.html

Пассажиры метро Москвы стали потреблять втрое больше мобильного контента

Пассажиры метро Москвы стали потреблять втрое больше мобильного контента - РИА Новости, 15.05.2024

Пассажиры метро Москвы стали потреблять втрое больше мобильного контента

Пассажиры московского метро за последний год стали в 2,5 раза больше потреблять контента в соцсетях и мессенджерах, также в 2,5 раза вырос трафик на... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:43

2024-05-15T15:43

2024-05-15T15:57

москва

московский метрополитен

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пассажиры московского метро за последний год стали в 2,5 раза больше потреблять контента в соцсетях и мессенджерах, также в 2,5 раза вырос трафик на видеоплатформах, сообщает билайн.Оператор проанализировал профиль потребления мобильного интернета в столичном метро, которому в среду исполняется 89 лет.Кроме того, отмечается в исследовании, все больше пользователей совершают покупки на маркетплейсах во время поездок в метро. Эта категория выросла за год в 4 раза, а на Большой кольцевой линии (БКЛ) – в 5 раз.По данным оператора, мобильный трафик в Московском метрополитене за последний год вырос в среднем на 34%, сообщает билайн."Только за последний год мобильный трафик в подземке вырос в среднем на 34%, а на Большой кольцевой линии (БКЛ) - в 2,7 раза. Такой рекордный показатель связан, в первую очередь, с открытием новых станций в прошлом году и развитием мобильной инфраструктуры. По объему трафика БКЛ пока на 4-м месте, а самыми качающими линиями метро остаются Серпуховско-Тимирязевская, где рост трафика составил 17%, Таганско-Краснопресненская (+18%) и Калужско-Рижская линия (+21%)", - говорится в сообщении.Самой "качающей" станцией метро стала Киевская. "Пользователи ежедневно скачивают здесь 2 ТБ контента. Также станция Киевская – лидер по общему количеству интернет-сессий – 120 миллионов в месяц. Следом за ней Комсомольская – 118 миллионов ежемесячно", - добавили в билайн.Во время поездок абоненты также активно пользуются голосовой связью. Так, самые продолжительные разговоры были зафиксированы на нескольких станциях: Комсомольская, Окружная и Третьяковская, и длились они по 2 часа."В этом году Московскому метрополитену исполняется 89 лет. Билайн одним из первых среди операторов построил базовую станцию в метро на станции Курская 22 года назад. Миллионы абонентов в Москве пользуются метро каждый день, и для нас важно создать там надежное покрытие связью для комфорта и безопасности пассажиров", - приводится в сообщении комментарий директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олега Бирюкова.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский метрополитен, билайн, вымпелком, технологии