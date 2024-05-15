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В центре Москвы 18 мая временно перекроют движение транспорта - РИА Новости, 15.05.2024
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07:38 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moskva-1946047876.html
В центре Москвы 18 мая временно перекроют движение транспорта
В центре Москвы 18 мая временно перекроют движение транспорта - РИА Новости, 15.05.2024
В центре Москвы 18 мая временно перекроют движение транспорта
Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая из-за велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:38
2024-05-15T07:38
общество
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая из-за велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В Москве 18 мая пройдет Московский весенний велофестиваль и велогонка "Садовое кольцо". "Так, 17 мая с 22.00 до 23.59 и 18 мая с 17.00 до 22.00 будет закрыто движение транспорта на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). 18 мая будет перекрыто движение с 00.01 до 17.00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы)", - говорится в сообщении. Кроме того, с 07.00 будет закрыто движение транспорта на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Оно будет открываться по мере прохождения велоколонны.
https://radiosputnik.ru/20240514/muzey-1945864915.html
https://ria.ru/20240512/dzhaz-1945434479.html
москва
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, садовое кольцо (москва)
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва)
В центре Москвы 18 мая временно перекроют движение транспорта

В центре Москвы 18 мая перекроют движение из-за проведения велофестиваля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовый Арбат в Москве
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 18 мая из-за велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В Москве 18 мая пройдет Московский весенний велофестиваль и велогонка "Садовое кольцо".
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"Так, 17 мая с 22.00 до 23.59 и 18 мая с 17.00 до 22.00 будет закрыто движение транспорта на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). 18 мая будет перекрыто движение с 00.01 до 17.00 на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от Зубовской улицы до улицы Еланского) и в проезде Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы)", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 07.00 будет закрыто движение транспорта на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Оно будет открываться по мере прохождения велоколонны.
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ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
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