https://ria.ru/20240515/moldavia-1946226635.html

Премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует

Премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку снова заявил, что молдаван и молдавского языка не существует. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:05

2024-05-15T18:05

2024-05-15T18:10

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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку снова заявил, что молдаван и молдавского языка не существует. В марте Чолаку также заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. После чего молдавская парламентская оппозиция потребовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьера Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность. "Румыния будет оказывать поддержку Молдавии на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны", - сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24. Румынский премьер отметил, что президент Молдавии Майя Санду – "единственное европейское и демократическое решение для страны". Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.-0-

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, молдавия, румыния, майя санду