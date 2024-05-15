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Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:51
2024-05-15T01:51
2024-05-15T01:51
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Россия, как и Китай, твердо стоит на принципах многообразия культур, выступает за их равноправие и сохранение национальной самобытности", - сказал российский лидер.
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китай, россия, владимир путин
Китай, Россия, Владимир Путин
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин
Путин: Россия и Китай выступают за сохранение национальной самобытности