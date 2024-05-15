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Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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01:51 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/mnogoobrazie-1946031234.html
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:51
2024-05-15T01:51
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Россия, как и Китай, твердо стоит на принципах многообразия культур, выступает за их равноправие и сохранение национальной самобытности", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240515/putin-1946030711.html
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китай, россия, владимир путин
Китай, Россия, Владимир Путин
Россия и КНР твердо стоят на принципах многообразия культур, отметил Путин

Путин: Россия и Китай выступают за сохранение национальной самобытности

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай твердо стоят на принципах многообразия культур, выступают за сохранение национальной самобытности.
Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Отношения России и Китая достигли рекордного уровня, сообщил Путин
01:47
"Россия, как и Китай, твердо стоит на принципах многообразия культур, выступает за их равноправие и сохранение национальной самобытности", - сказал российский лидер.
 
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