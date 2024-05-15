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Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом - РИА Новости, 15.05.2024
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11:34 15.05.2024 (обновлено: 11:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088746.html
Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом
Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства действовать в едином строю и без пауз. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:34
2024-05-15T11:48
михаил мишустин
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства действовать в едином строю и без пауз.Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично."Как подчеркивал президент, в текущих непростых условиях нужно действовать в едином строю и организовать всю работу без всяких пауз", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Владимир Путин
Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом

Мишустин: важно выполнять поручения президента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства действовать в едином строю и без пауз.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
«
"Как подчеркивал президент, в текущих непростых условиях нужно действовать в едином строю и организовать всю работу без всяких пауз", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
Михаил МишустинПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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