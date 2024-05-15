https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088746.html

Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом

Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом - РИА Новости, 15.05.2024

Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства действовать в едином строю и без пауз. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:34

2024-05-15T11:34

2024-05-15T11:48

михаил мишустин

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства действовать в едином строю и без пауз.Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично."Как подчеркивал президент, в текущих непростых условиях нужно действовать в едином строю и организовать всю работу без всяких пауз", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.

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михаил мишустин, политика, россия, владимир путин