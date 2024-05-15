https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html

Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко

Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко - РИА Новости, 15.05.2024

Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко

Участники специальной военной операции должны иметь приоритет на прохождение реабилитации и получать максимально качественную медицинскую помощь, заявил министр РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:58

2024-05-15T13:58

2024-05-15T13:58

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции должны иметь приоритет на прохождение реабилитации и получать максимально качественную медицинскую помощь, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Наши бойцы, которые защищают сегодня наши интересы, нашу страну, должны получить максимально качественную медицинскую помощь, реабилитацию и после демобилизации, соответственно, находиться в числе граждан, которые имеют приоритет для сохранения своего здоровья - реабилитационные возможности и многого другого",- сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России". Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройств.

https://ria.ru/20231109/svo-1908413467.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин