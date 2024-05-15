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Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html
Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко
Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко - РИА Новости, 15.05.2024
Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко
Участники специальной военной операции должны иметь приоритет на прохождение реабилитации и получать максимально качественную медицинскую помощь, заявил министр РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:58
2024-05-15T13:58
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции должны иметь приоритет на прохождение реабилитации и получать максимально качественную медицинскую помощь, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Наши бойцы, которые защищают сегодня наши интересы, нашу страну, должны получить максимально качественную медицинскую помощь, реабилитацию и после демобилизации, соответственно, находиться в числе граждан, которые имеют приоритет для сохранения своего здоровья - реабилитационные возможности и многого другого",- сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России". Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройств.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко

Мурашко: участники СВО должны иметь приоритет на прохождение реабилитации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ проходит реабилитацию в медицинском центре
Военнослужащий РФ проходит реабилитацию в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Военнослужащий РФ проходит реабилитацию в медицинском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции должны иметь приоритет на прохождение реабилитации и получать максимально качественную медицинскую помощь, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Наши бойцы, которые защищают сегодня наши интересы, нашу страну, должны получить максимально качественную медицинскую помощь, реабилитацию и после демобилизации, соответственно, находиться в числе граждан, которые имеют приоритет для сохранения своего здоровья - реабилитационные возможности и многого другого",- сказал Мурашко на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройств.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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