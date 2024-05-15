https://ria.ru/20240515/mintsifry-1946060215.html

Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры

Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.05.2024

Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры

Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) запрещено законом, Минцифры РФ этот вопрос не прорабатывает и не обсуждает, сообщило... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:42

2024-05-15T09:42

2024-05-15T10:08

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общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) запрещено законом, Минцифры РФ этот вопрос не прорабатывает и не обсуждает, сообщило министерство в официальном Telegram-канале."Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) невозможно. Это запрещено законом. Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается", - говорится в сообщении.Уточняется, что ЕБС не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности, а также не связана с городскими системами видеонаблюдения. Кроме того, нельзя принудить граждан использовать систему и регистрироваться в ней."Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии", - добавили в Минцифры.Ранее в среду "Известия" со ссылкой на материалы заседания комиссии Госсовета РФ написали, что комиссия поручила Минцифры проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото- и видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы и упрощение процедуры привлечения к административной ответственности. Как отмечает издание, технически для наложения автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах можно использовать камеры с искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20240307/biometriya-1931815972.html

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