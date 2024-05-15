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Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.05.2024
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09:42 15.05.2024 (обновлено: 10:08 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/mintsifry-1946060215.html
Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры
Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры - РИА Новости, 15.05.2024
Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры
Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) запрещено законом, Минцифры РФ этот вопрос не прорабатывает и не обсуждает, сообщило... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:42
2024-05-15T10:08
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) запрещено законом, Минцифры РФ этот вопрос не прорабатывает и не обсуждает, сообщило министерство в официальном Telegram-канале."Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) невозможно. Это запрещено законом. Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается", - говорится в сообщении.Уточняется, что ЕБС не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности, а также не связана с городскими системами видеонаблюдения. Кроме того, нельзя принудить граждан использовать систему и регистрироваться в ней."Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии", - добавили в Минцифры.Ранее в среду "Известия" со ссылкой на материалы заседания комиссии Госсовета РФ написали, что комиссия поручила Минцифры проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото- и видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы и упрощение процедуры привлечения к административной ответственности. Как отмечает издание, технически для наложения автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах можно использовать камеры с искусственным интеллектом.
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россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
Отслеживать преступников с помощью ЕБС запрещено, заявили в Минцифры

Минцифры не прорабатывает вопрос отслеживания преступников с помощью ЕБС

© iStock.com / sommersbyУличная камера видеонаблюдения
Уличная камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / sommersby
Уличная камера видеонаблюдения. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) запрещено законом, Минцифры РФ этот вопрос не прорабатывает и не обсуждает, сообщило министерство в официальном Telegram-канале.
«
"Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) невозможно. Это запрещено законом. Распространяемая СМИ информация об этом недостоверна. В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ЕБС не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности, а также не связана с городскими системами видеонаблюдения. Кроме того, нельзя принудить граждан использовать систему и регистрироваться в ней.
"Система разработана для повышения доступности сервисов. Добровольность их использования также закреплена законом №572 о биометрии", - добавили в Минцифры.
Ранее в среду "Известия" со ссылкой на материалы заседания комиссии Госсовета РФ написали, что комиссия поручила Минцифры проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото- и видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы и упрощение процедуры привлечения к административной ответственности. Как отмечает издание, технически для наложения автоматических штрафов за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах можно использовать камеры с искусственным интеллектом.
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