https://ria.ru/20240515/mintrans--1946194263.html
Сенатор призвал уточнить закон о провозе ручной клади в самолете
Сенатор призвал уточнить закон о провозе ручной клади в самолете - РИА Новости, 15.05.2024
Сенатор призвал уточнить закон о провозе ручной клади в самолете
Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился в Минтранс РФ с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:40
2024-05-15T16:40
2024-05-15T16:52
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился в Минтранс РФ с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде. "Согласно части 2 статьи 106 Воздушного кодекса РФ, пассажир воздушного судна имеет право на бесплатный провоз ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также, исходя из пункта 133 Федеральных авиационных правил, сверх нормы, установленной перевозчиком и без взимания дополнительной платы, пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак; букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка, костюм; устройство для переноса ребенка; лекарственные препараты; костыли; товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту", - написал Гибатдинов в обращении. Сенатор добавил, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади". "Такое требование создает возможность для авиакомпании недобросовестно отказывать пассажирам в праве провоза данных предметов сверх нормы ручной клади ввиду фактического требования соответствовать габаритам, установленным компанией, под которые некоторые предметы не могут подходить ввиду особенностей формы. …(Прошу – ред.) рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные авиационные правила изменений, препятствующих ограничению прав пассажиров. В случае необходимости внесения изменений в ФЗ, регулирующее пассажирские авиационные перевозки, просьба сообщить о требуемых поправках", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html
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общество, россия
Сенатор призвал уточнить закон о провозе ручной клади в самолете
Сенатор Гибатдинов призвал Минтранс изучить ситуации с провозом ручной клади
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости.
Сенатор Айрат Гибатдинов сообщил РИА Новости, что обратился в Минтранс РФ
с просьбой изучить ситуации, когда авиакомпании заставляют замерять и не разрешают брать в случае несоответствия критериям, установленным соответствующей авиакомпанией, провозимые в салоне самолета сверх нормы ручной клади вещи, в частности, речь об устройствах для переноса ребенка, костылях, верхней одежде.
"Согласно части 2 статьи 106 Воздушного кодекса РФ, пассажир воздушного судна имеет право на бесплатный провоз ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами. Также, исходя из пункта 133 Федеральных авиационных правил, сверх нормы, установленной перевозчиком и без взимания дополнительной платы, пассажир имеет право провозить следующие вещи: рюкзак; букет цветов; верхнюю одежду; детское питание для ребенка, костюм; устройство для переноса ребенка; лекарственные препараты; костыли; товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту", - написал Гибатдинов в обращении.
Сенатор добавил, что некоторые авиакомпании злоупотребляют пробелом в законодательстве, позволяющим уменьшать установленные габариты для таких вещей, и "требуют от пассажиров производить замеры данной категории предметов в калибраторе на стойках регистрации или указывают в своих требованиях провоза ручной клади, что габариты вещей должны "позволять безопасно размещать их в местах провоза ручной клади".
"Такое требование создает возможность для авиакомпании недобросовестно отказывать пассажирам в праве провоза данных предметов сверх нормы ручной клади ввиду фактического требования соответствовать габаритам, установленным компанией, под которые некоторые предметы не могут подходить ввиду особенностей формы. …(Прошу – ред.) рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные авиационные правила изменений, препятствующих ограничению прав пассажиров. В случае необходимости внесения изменений в ФЗ, регулирующее пассажирские авиационные перевозки, просьба сообщить о требуемых поправках", - резюмировал парламентарий.