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Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго - РИА Новости, 15.05.2024
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14:50 15.05.2024 (обновлено: 15:27 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/minenergo-1946151932.html
Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго
Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго - РИА Новости, 15.05.2024
Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:50
2024-05-15T15:27
политика
россия
кемеровская область
владимир путин
николай шульгинов
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым. В новый состав кабмина Шульгинов не вошел, пост министра энергетики занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, кемеровская область, владимир путин, николай шульгинов, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Политика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Николай Шульгинов, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго

Путин проводит встречу с экс-главой Минэнерго Шульгиновым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи. 15 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с бывшим главой Минэнерго Николаем Шульгиновым.
В новый состав кабмина Шульгинов не вошел, пост министра энергетики занял бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
ПолитикаРоссияКемеровская областьВладимир ПутинНиколай ШульгиновСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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