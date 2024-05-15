https://ria.ru/20240515/milyaev-1946067091.html

Миляев назначен врио губернатора Тульской области

Миляев назначен врио губернатора Тульской области - РИА Новости, 15.05.2024

Миляев назначен врио губернатора Тульской области

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:07

2024-05-15T10:07

2024-05-15T10:15

политика

тульская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945806805_0:171:1200:846_1920x0_80_0_0_f6787f88e41a64977239b38ace9b21cf.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Миляева Дмитрия Вячеславовича временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тульской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/dyumin-1946037392.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тульская область, россия, владимир путин