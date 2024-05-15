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Миляев назначен врио губернатора Тульской области - РИА Новости, 15.05.2024
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10:07 15.05.2024 (обновлено: 10:15 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/milyaev-1946067091.html
Миляев назначен врио губернатора Тульской области
Миляев назначен врио губернатора Тульской области - РИА Новости, 15.05.2024
Миляев назначен врио губернатора Тульской области
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:07
2024-05-15T10:15
политика
тульская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба Кремля."Назначить Миляева Дмитрия Вячеславовича временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тульской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
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политика, тульская область, россия, владимир путин
Политика, Тульская область, Россия, Владимир Путин
Миляев назначен врио губернатора Тульской области

Путин назначил Дмитрия Миляева врио губернатора Тульской области

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Назначить Миляева Дмитрия Вячеславовича временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тульской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
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