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Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней - РИА Новости, 15.05.2024
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Туризм
 
11:53 15.05.2024 (обновлено: 13:47 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/mid-1946092988.html
Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней
Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней - РИА Новости, 15.05.2024
Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней
Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:53
2024-05-15T13:47
россия
малайзия
казань
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туризм
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". "В настоящее время ведется проработка межправсоглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, предусматривающей безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. На наш взгляд, подписание данного документа будет способствовать интенсификации деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — сказал он. По словам Вахитова, сейчас стороны вырабатывают взаимоприемлемые формулировки, для чего в ближайшее время проведут экспертные консультации как онлайн, так и в формате очных встреч. В октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил об активной работе над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.
https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html
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россия, малайзия, казань, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Малайзия, Казань, В мире, Туризм, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней

МИД: Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о частичной отмене виз

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРадик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". 15 мая 2024
Радик Вахитов на международном экономическом форуме Россия — Исламский мир: KazanForum. 15 мая 2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". 15 мая 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".
"В настоящее время ведется проработка межправсоглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, предусматривающей безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. На наш взгляд, подписание данного документа будет способствовать интенсификации деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — сказал он.
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По словам Вахитова, сейчас стороны вырабатывают взаимоприемлемые формулировки, для чего в ближайшее время проведут экспертные консультации как онлайн, так и в формате очных встреч.
В октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил об активной работе над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.
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