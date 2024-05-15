Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней
МИД: Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о частичной отмене виз
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРадик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". 15 мая 2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". 15 мая 2024
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum".
"В настоящее время ведется проработка межправсоглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, предусматривающей безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. На наш взгляд, подписание данного документа будет способствовать интенсификации деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — сказал он.
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По словам Вахитова, сейчас стороны вырабатывают взаимоприемлемые формулировки, для чего в ближайшее время проведут экспертные консультации как онлайн, так и в формате очных встреч.
В октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил об активной работе над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.