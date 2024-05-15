https://ria.ru/20240515/mid-1946092988.html

Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней

Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней - РИА Новости, 15.05.2024

Россия и Малайзия прорабатывают соглашение о безвизовых поездках до 30 дней

Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:53

2024-05-15T11:53

2024-05-15T13:47

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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Россия и Малайзия прорабатывают межправсоглашение, предусматривающее безвизовый режим въезда сроком до 30 дней, заявил представитель российского МИД Радик Вахитов на международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum". "В настоящее время ведется проработка межправсоглашения о частичной отмене визовых требований для граждан России и Малайзии, предусматривающей безвизовый режим въезда на срок до 30 дней. На наш взгляд, подписание данного документа будет способствовать интенсификации деловых обменов, развитию туристических и культурно-гуманитарных связей", — сказал он. По словам Вахитова, сейчас стороны вырабатывают взаимоприемлемые формулировки, для чего в ближайшее время проведут экспертные консультации как онлайн, так и в формате очных встреч. В октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил об активной работе над отменой туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом.

https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html

https://ria.ru/20240514/puteshestviya-1945597718.html

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россия, малайзия, казань, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024