https://ria.ru/20240515/medvedev-1946213710.html

Медведев высказался о задаче по укреплению оборонного потенциала

Медведев высказался о задаче по укреплению оборонного потенциала - РИА Новости, 15.05.2024

Медведев высказался о задаче по укреплению оборонного потенциала

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу четко скоординировать усилия ведомств по укреплению оборонного потенциала РФ, принимаемые решения должны быть... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

россия

дмитрий медведев

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу четко скоординировать усилия ведомств по укреплению оборонного потенциала РФ, принимаемые решения должны быть содержательными, конкретными и не забюрокраченными, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в среду сообщил в своем Telegram-канале, что провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. "Президент поставил задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, которые направлены на укрепление оборонного потенциала нашей страны. Эту работу ведет министерство обороны, министерство промышленности и торговли, военно-промышленная комиссия, в целом правительство РФ, не без участия Совета безопасности. Те решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными, сказал Медведев на заседании. Он отметил, что поскольку ведомств много, нельзя допускать, чтобы решения дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях. "Письма, которые идут в адрес главы государства, но которые в чем-то не согласованы между ведомствами, - именно об этом был разговор с президентом страны. Давайте обсудим текущую повестку дня так, чтобы наши коллеги, новые министры быстрее вошли в эти нюансы", - добавил Медведев. Президент РФ Владимир Путин ранее провел совещание по развитию ОПК.

https://ria.ru/20240515/putin-1946203871.html

https://ria.ru/20240515/putin-1946198287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, владимир путин, экономика