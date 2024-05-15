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В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции - РИА Новости, 15.05.2024
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18:17 15.05.2024 (обновлено: 18:53 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/markirovka-1946229534.html
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции - РИА Новости, 15.05.2024
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции
В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции, с постановлением правительства ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:17
2024-05-15T18:53
экономика
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции, с постановлением правительства ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по размещению кодов маркировки в машиночитаемой форме на федеральные специальные марки для маркировки отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до девяти процентов включительно", — говорится в документе. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке. Принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также его участниками станут импортеры и организации оптовой и розничной торговли. Проведение эксперимента позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.Работа проводится в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года и стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030-го.
https://ria.ru/20240513/markirovka-1945489577.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции

В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции, с постановлением правительства ознакомилось РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по размещению кодов маркировки в машиночитаемой форме на федеральные специальные марки для маркировки отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до девяти процентов включительно", — говорится в документе.
Председатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей
13 мая, 05:28
Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке. Принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также его участниками станут импортеры и организации оптовой и розничной торговли.
Проведение эксперимента позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.
Работа проводится в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года и стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030-го.
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
11 мая, 10:16
 
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