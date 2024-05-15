https://ria.ru/20240515/markirovka-1946229534.html

В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции

В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции - РИА Новости, 15.05.2024

В России проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции

В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции, с постановлением правительства ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:17

2024-05-15T18:17

2024-05-15T18:53

экономика

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В России с 1 июля проведут эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции, с постановлением правительства ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по размещению кодов маркировки в машиночитаемой форме на федеральные специальные марки для маркировки отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта (крепостью) в готовой продукции до девяти процентов включительно", — говорится в документе. Речь идет о размещении средств идентификации с кодом маркировки системы "Честный знак" на акцизной марке, которая прикрепляется к каждой банке или бутылке. Принять участие в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут производители слабоалкогольных напитков и коктейлей. Также его участниками станут импортеры и организации оптовой и розничной торговли. Проведение эксперимента позволит отработать оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.Работа проводится в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года и стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030-го.

https://ria.ru/20240513/markirovka-1945489577.html

https://ria.ru/20240511/markirovka-1945212967.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия