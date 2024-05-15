https://ria.ru/20240515/malayziya-1946106799.html

Две российские авиакомпании готовы летать в Малайзию при решении техпроблем

Две российские авиакомпании готовы летать в Малайзию при решении техпроблем - РИА Новости, 15.05.2024

Две российские авиакомпании готовы летать в Малайзию при решении техпроблем

Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:03

2024-05-15T14:03

2024-05-15T14:08

туризм

малайзия

россия

юго-восточная азия

сергей васильев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов, рассказал замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев. "Российские авиакомпании не имеют возможности получить наземное техническое обслуживание авиапарка на территории Малайзии и нет гарантии заправки топлива. Министерство транспорта Российской Федерации обращалось в авиационные власти Малайзии по этому вопросу в 2023 году, к сожалению, до настоящего момента ответа мы не получили", - сказал он на заседании рабочей группы по туризму совместной российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в рамках KazanForum. "Поэтому еще раз говорю, авиакомпании российские готовы, но есть нехорошие "но". Поэтому, если уважаемые малазийские коллеги смогут оказать содействие в решении этого вопроса, две российские авиакомпании в настоящее время готовы взлететь" - подчеркнул Васильев. Он добавил, что для осуществления полетов между Россией и Малайзией необходимо также наличие содействия со стороны туроператора и заполняемость судов. В августе 2023 года Минтранс РФ сообщал, что несколько российских авиакомпаний готовы рассмотреть возможность запуска новых чартерных рейсов из городов России в страны Юго-Восточной Азии. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240216/bali-1927738606.html

https://ria.ru/20231108/aviasoobschenie-1908052898.html

малайзия

россия

юго-восточная азия

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малайзия, россия, юго-восточная азия, сергей васильев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия — исламский мир: kazanforum 2024