https://ria.ru/20240515/magnit-1946265365.html

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит"

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит" - РИА Новости, 15.05.2024

Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит"

"Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского - он возглавит компанию с 17 мая. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:03

2024-05-15T20:03

2024-05-15T20:28

русагро

экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского - он возглавит компанию с 17 мая."Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", - говорится в сообщении.Срок его полномочий - 3 года. При этом полномочия Анны Мелешиной, занимающей в данный момент эту позицию, по решению совета директоров, будут досрочно прекращены с 16 мая.До прихода в "Магнит" Случевский в том числе руководил мясным бизнес-направлением группы компаний "Русагро", а также работал в McKinsey&Company."Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.

https://realty.ria.ru/20231208/magnit-1914619477.html

https://realty.ria.ru/20231019/magnit-1903864885.html

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русагро , экономика