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Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит" - РИА Новости, 15.05.2024
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20:03 15.05.2024 (обновлено: 20:28 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/magnit-1946265365.html
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит"
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит" - РИА Новости, 15.05.2024
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит"
"Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского - он возглавит компанию с 17 мая. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:03
2024-05-15T20:28
русагро
экономика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского - он возглавит компанию с 17 мая."Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", - говорится в сообщении.Срок его полномочий - 3 года. При этом полномочия Анны Мелешиной, занимающей в данный момент эту позицию, по решению совета директоров, будут досрочно прекращены с 16 мая.До прихода в "Магнит" Случевский в том числе руководил мясным бизнес-направлением группы компаний "Русагро", а также работал в McKinsey&amp;Company."Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
https://realty.ria.ru/20231208/magnit-1914619477.html
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русагро , экономика
Русагро , Экономика
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавил сеть "Магнит"

Бывший топ-менеджер "Русагро" Евгений Случевский возглавил сеть "Магнит"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВывеска магазина сети "Магнит"
Вывеска магазина сети Магнит - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вывеска магазина сети "Магнит". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Магнит" объявил о назначении на позицию генерального директора бывшего топ-менеджера "Русагро" Евгения Случевского - он возглавит компанию с 17 мая.
"Магнит" … объявляет о назначении с 17 мая 2024 года генеральным директором компании Евгения Случевского, ранее занимавшего позицию директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу", - говорится в сообщении.
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Срок его полномочий - 3 года. При этом полномочия Анны Мелешиной, занимающей в данный момент эту позицию, по решению совета директоров, будут досрочно прекращены с 16 мая.
До прихода в "Магнит" Случевский в том числе руководил мясным бизнес-направлением группы компаний "Русагро", а также работал в McKinsey&Company.
"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
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