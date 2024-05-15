https://ria.ru/20240515/lukyanov-1946207701.html

В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли

В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли - РИА Новости, 15.05.2024

В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли

Теория о перенаселении Земли и необходимости сокращения рождаемости противоречит Божиему замыслу о человеке и направлена против человечества, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:21

2024-05-15T17:21

2024-05-15T17:21

религия

россия

европа

русская православная церковь

оон

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Теория о перенаселении Земли и необходимости сокращения рождаемости противоречит Божиему замыслу о человеке и направлена против человечества, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот праздник был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи."Теория перенаселения" существует лишь в искусственно созданных и уплотненных мегаполисах и в головах, сознании глобалистов. В реальном же мире, созданном Богом для человека и связанной с человеком природы, существуют огромные безлюдные пространства, ресурсов которых хватит на множество поколений. Не признавать это означает сознательно вводить человечество в заблуждение", - сказал Лукьянов.Он отметил, что неомальтузианская теория об угрозах перенаселения Земли и необходимости сокращения населения "противоречит Божию замыслу о человеке и логике благополучия и расцвета цивилизаций". "В Священном Писании сказано: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю". А каждый человек – это образ и храм Божий. Мы знаем, что дети – это счастье, а счастья слишком много не бывает. И чем больше людей на Земле, тем больше Божиих "храмов", тем больше любви и благодати Божией в этом мире", - подчеркнул священник.Также, по его словам, утверждения о якобы перенаселенности планеты "создают почву для человеконенавистнических теорий, евгеники, умерщвления слабых и больных, абортов и эвтаназии". "Все это мир уже преодолел в 1945 году, когда был освобожден от фашизма. Поэтому те, кто хотят сократить численность населения, идут и против Бога и своих ближних, всего человечества в конечном итоге. Уверен, что курс России на поддержку традиционных семейных ценностей поддерживает большинство населения мира", - добавил представитель РПЦ.Священник отметил роль Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в деле защиты традиционных семейных ценностей во всем мире". По его данным, "широкий отклик в сердцах многих наших союзников в Европе, Азии и Америке находит инициатива РПЦ о создание международной конвенции о защите семьи", а также заявление Патриаршей комиссии "о необходимости защиты традиционных семейных ценностей в связи с поступающей информацией об их дискредитации на национальном и международном уровне".

https://ria.ru/20240515/svyaschennik-1946084987.html

https://ria.ru/20240514/rpts-1945871419.html

https://ria.ru/20240514/svyaschennik-1945730151.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, европа, русская православная церковь, оон, религия