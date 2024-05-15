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В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли - РИА Новости, 15.05.2024
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Религия
 
17:21 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/lukyanov-1946207701.html
В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли
В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли - РИА Новости, 15.05.2024
В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли
Теория о перенаселении Земли и необходимости сокращения рождаемости противоречит Божиему замыслу о человеке и направлена против человечества, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:21
2024-05-15T17:21
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Теория о перенаселении Земли и необходимости сокращения рождаемости противоречит Божиему замыслу о человеке и направлена против человечества, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот праздник был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи."Теория перенаселения" существует лишь в искусственно созданных и уплотненных мегаполисах и в головах, сознании глобалистов. В реальном же мире, созданном Богом для человека и связанной с человеком природы, существуют огромные безлюдные пространства, ресурсов которых хватит на множество поколений. Не признавать это означает сознательно вводить человечество в заблуждение", - сказал Лукьянов.Он отметил, что неомальтузианская теория об угрозах перенаселения Земли и необходимости сокращения населения "противоречит Божию замыслу о человеке и логике благополучия и расцвета цивилизаций". "В Священном Писании сказано: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю". А каждый человек – это образ и храм Божий. Мы знаем, что дети – это счастье, а счастья слишком много не бывает. И чем больше людей на Земле, тем больше Божиих "храмов", тем больше любви и благодати Божией в этом мире", - подчеркнул священник.Также, по его словам, утверждения о якобы перенаселенности планеты "создают почву для человеконенавистнических теорий, евгеники, умерщвления слабых и больных, абортов и эвтаназии". "Все это мир уже преодолел в 1945 году, когда был освобожден от фашизма. Поэтому те, кто хотят сократить численность населения, идут и против Бога и своих ближних, всего человечества в конечном итоге. Уверен, что курс России на поддержку традиционных семейных ценностей поддерживает большинство населения мира", - добавил представитель РПЦ.Священник отметил роль Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в деле защиты традиционных семейных ценностей во всем мире". По его данным, "широкий отклик в сердцах многих наших союзников в Европе, Азии и Америке находит инициатива РПЦ о создание международной конвенции о защите семьи", а также заявление Патриаршей комиссии "о необходимости защиты традиционных семейных ценностей в связи с поступающей информацией об их дискредитации на национальном и международном уровне".
https://ria.ru/20240515/svyaschennik-1946084987.html
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россия, европа, русская православная церковь, оон, религия
Религия, Россия, Европа, Русская православная церковь, ООН, Религия
В РПЦ раскритиковали теорию о перенаселении Земли

Иерей Лукьянов: теория о перенаселении Земли направлена против человечества

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Теория о перенаселении Земли и необходимости сокращения рождаемости противоречит Божиему замыслу о человеке и направлена против человечества, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот праздник был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи.
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"Теория перенаселения" существует лишь в искусственно созданных и уплотненных мегаполисах и в головах, сознании глобалистов. В реальном же мире, созданном Богом для человека и связанной с человеком природы, существуют огромные безлюдные пространства, ресурсов которых хватит на множество поколений. Не признавать это означает сознательно вводить человечество в заблуждение", - сказал Лукьянов.
Он отметил, что неомальтузианская теория об угрозах перенаселения Земли и необходимости сокращения населения "противоречит Божию замыслу о человеке и логике благополучия и расцвета цивилизаций". "В Священном Писании сказано: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю". А каждый человек – это образ и храм Божий. Мы знаем, что дети – это счастье, а счастья слишком много не бывает. И чем больше людей на Земле, тем больше Божиих "храмов", тем больше любви и благодати Божией в этом мире", - подчеркнул священник.
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Также, по его словам, утверждения о якобы перенаселенности планеты "создают почву для человеконенавистнических теорий, евгеники, умерщвления слабых и больных, абортов и эвтаназии". "Все это мир уже преодолел в 1945 году, когда был освобожден от фашизма. Поэтому те, кто хотят сократить численность населения, идут и против Бога и своих ближних, всего человечества в конечном итоге. Уверен, что курс России на поддержку традиционных семейных ценностей поддерживает большинство населения мира", - добавил представитель РПЦ.
Священник отметил роль Русской православной церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла "в деле защиты традиционных семейных ценностей во всем мире". По его данным, "широкий отклик в сердцах многих наших союзников в Европе, Азии и Америке находит инициатива РПЦ о создание международной конвенции о защите семьи", а также заявление Патриаршей комиссии "о необходимости защиты традиционных семейных ценностей в связи с поступающей информацией об их дискредитации на национальном и международном уровне".
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