https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре - РИА Новости, 15.05.2024
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре
Фигуранту дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леве Мартиросяну принадлежат два отеля, столовая и продуктовый... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:02
2024-05-15T20:02
2024-05-15T21:37
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КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Фигуранту дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леве Мартиросяну принадлежат два отеля, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре, выяснила корреспондент РИА Новости.В реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель он указан как владелец гостиницы "Рай" на улице Братьев Игнатовых."Читали. <…> Замечательный человек, ответственный. Никаких претензий от нас, очень хороший руководитель и человек", — сказала одна из сотрудниц, отвечая на вопрос, знает ли она о судьбе Мартиросяна.Собеседница агентства добавила, что отель продолжает работать.На улице Грибоедова, напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, находятся два здания, в которых работают отель, столовая и продуктовый магазин с названием "Рай". В столовой есть посетители, а магазин закрыт, беседовать сотрудники заведений отказались. По словам владельца соседнего общепита, Мартиросян открыл бизнес поблизости недавно."Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл", — сказал он. Предприниматель сообщил, что видел Мартиросяна "две-три недели назад". "Он заходил со своим другом, покушали. <…> Там (заведения Мартиросяна. — Прим. ред.) три-четыре дня уже закрыто, не знаю, что там происходит", — добавил собеседник агентства.Согласно сервису проверки контрагентов "Контур.Фокус", среди видов деятельности ИП Мартиросяна — "Торговля розничная пивом в специализированных магазинах", "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания". Основной вид — "Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях".Во вторник Басманный суд арестовал Мартиросяна до 12 июля. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы уточнили, что Кузнецов был знаком с ним по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.Громкое делоО задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.По версии следствия, в 2021-2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генштаба, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение неких действий "в их пользу".Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
https://ria.ru/20240514/arest-1945753885.html
https://ria.ru/20240426/sud-1942411930.html
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происшествия, москва, краснодар, юрий кузнецов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Краснодар, Юрий Кузнецов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля в Краснодаре
Фигуранту дела о взятке Кузнецову принадлежат два отеля и столовая в Краснодаре
КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Фигуранту дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леве Мартиросяну принадлежат два отеля, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре, выяснила корреспондент РИА Новости.
В реестре гостиниц и иных средств размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации индивидуальный предприниматель он указан как владелец гостиницы "Рай" на улице Братьев Игнатовых.
"Читали. <…> Замечательный человек, ответственный. Никаких претензий от нас, очень хороший руководитель и человек", — сказала одна из сотрудниц, отвечая на вопрос, знает ли она о судьбе Мартиросяна.
Собеседница агентства добавила, что отель продолжает работать.
На улице Грибоедова, напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, находятся два здания, в которых работают отель, столовая и продуктовый магазин с названием "Рай". В столовой есть посетители, а магазин закрыт, беседовать сотрудники заведений отказались. По словам владельца соседнего общепита, Мартиросян открыл бизнес поблизости недавно.
"Дядя Лева? Мы знакомы. Он хороший человек. Открылись в этом году. Там раньше ничего не было, частные дома были. Он быстро тут открыл", — сказал он.
Предприниматель сообщил, что видел Мартиросяна "две-три недели назад".
«
"Он заходил со своим другом, покушали. <…> Там (заведения Мартиросяна. — Прим. ред.) три-четыре дня уже закрыто, не знаю, что там происходит", — добавил собеседник агентства.
Согласно сервису проверки контрагентов "Контур.Фокус", среди видов деятельности ИП Мартиросяна — "Торговля розничная пивом в специализированных магазинах", "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания". Основной вид — "Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях".
Во вторник Басманный суд арестовал Мартиросяна до 12 июля. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы
уточнили, что Кузнецов был знаком с ним по службе, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично.
О задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генштаба, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение неких действий "в их пользу".
Восьмое управление Генштаба фактически занимается технической защитой информации. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023-го.