https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу" - РИА Новости, 15.05.2024
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль "Волга", РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:11
2024-05-15T07:11
2024-05-15T07:46
россия
юрий кузнецов
bmw ag
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
bmw 1
toyota corolla
audi a8
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире, выяснило РИА Новости.Кузнецов с супругой, согласно декларациям, с которыми ознакомилось агентство, жили относительно скромно: с 2015 по 2019 год они купили две машины и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил свыше 4,5 миллионов рублей, что на один миллион больше, чем в 2015-м.В 2015 году у Кузнецова в пользовании, как и у его жены, были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метра. В его автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. Заработал за этот год он 3,4 миллиона рублей, жена — 3,1 миллиона.Уже в 2016 году чета Кузнецовых приобрела квартиру в 156,5 "квадратов" в долевую собственность, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась.В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7, спустя год он "пропал", зато чета приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи "квадратов" каждый.В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки "Волга".В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.О задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о взятке в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html
https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html
https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html
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россия, юрий кузнецов, bmw ag, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), bmw 1, toyota corolla, audi a8, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Юрий Кузнецов, BMW AG, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), BMW 1, Toyota Corolla, Audi A8, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
Кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире, выяснило РИА Новости.
Кузнецов с супругой, согласно декларациям, с которыми ознакомилось агентство, жили относительно скромно: с 2015 по 2019 год они купили две машины и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил свыше 4,5 миллионов рублей, что на один миллион больше, чем в 2015-м.
В 2015 году у Кузнецова в пользовании, как и у его жены, были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метра. В его автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. Заработал за этот год он 3,4 миллиона рублей, жена — 3,1 миллиона.
Уже в 2016 году чета Кузнецовых приобрела квартиру в 156,5 "квадратов" в долевую собственность, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась.
В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7, спустя год он "пропал", зато чета приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи "квадратов" каждый.
В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки "Волга".
В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии
. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
О задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о взятке в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.