https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"

Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу" - РИА Новости, 15.05.2024

Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль "Волга", РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:11

2024-05-15T07:11

2024-05-15T07:46

россия

юрий кузнецов

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире, выяснило РИА Новости.Кузнецов с супругой, согласно декларациям, с которыми ознакомилось агентство, жили относительно скромно: с 2015 по 2019 год они купили две машины и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил свыше 4,5 миллионов рублей, что на один миллион больше, чем в 2015-м.В 2015 году у Кузнецова в пользовании, как и у его жены, были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метра. В его автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. Заработал за этот год он 3,4 миллиона рублей, жена — 3,1 миллиона.Уже в 2016 году чета Кузнецовых приобрела квартиру в 156,5 "квадратов" в долевую собственность, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась.В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7, спустя год он "пропал", зато чета приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи "квадратов" каждый.В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки "Волга".В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.О задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о взятке в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html

https://ria.ru/20240504/avtomobili-1943806563.html

https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html

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россия, юрий кузнецов, bmw ag, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), bmw 1, toyota corolla, audi a8, дело замминистра обороны тимура иванова