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В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала - РИА Новости, 15.05.2024
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16:28 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html
В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала
В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала - РИА Новости, 15.05.2024
В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала
Уголовное дело о хищении денег при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченска возбудили в Кемеровской области, сообщило Восточное... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:28
2024-05-15T16:28
происшествия
жкх
россия
междуреченск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хищении денег при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченска возбудили в Кемеровской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что… с ноября 2023 года по февраль 2024 года при освоении денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Междуреченск, должностными лицами подрядных организаций совершено хищение денежных средств в размере не менее 1,6 миллиона рублей, принадлежащих железнодорожной организации, путем предоставления актов выполненных работ, которые фактические не проводились", – говорится в сообщении. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.
https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html
россия
междуреченск
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происшествия, жкх, россия, междуреченск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Междуреченск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала

СК: в Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала Междуреченска

© РИА Новости / Борис Ушмайкин | Перейти в медиабанкПоезд отходит от вокзала
Поезд отходит от вокзала - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Борис Ушмайкин
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Поезд отходит от вокзала. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хищении денег при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченска возбудили в Кемеровской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что… с ноября 2023 года по февраль 2024 года при освоении денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Междуреченск, должностными лицами подрядных организаций совершено хищение денежных средств в размере не менее 1,6 миллиона рублей, принадлежащих железнодорожной организации, путем предоставления актов выполненных работ, которые фактические не проводились", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.
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ПроисшествияЖКХРоссияМеждуреченскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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