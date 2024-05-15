https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946180028.html

В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала

В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала - РИА Новости, 15.05.2024

В Кузбассе возбудили дело о хищении денег при ремонте вокзала

Уголовное дело о хищении денег при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченска возбудили в Кемеровской области, сообщило Восточное... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:28

2024-05-15T16:28

2024-05-15T16:28

происшествия

жкх

россия

междуреченск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о хищении денег при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченска возбудили в Кемеровской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствием установлено, что… с ноября 2023 года по февраль 2024 года при освоении денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала Междуреченск, должностными лицами подрядных организаций совершено хищение денежных средств в размере не менее 1,6 миллиона рублей, принадлежащих железнодорожной организации, путем предоставления актов выполненных работ, которые фактические не проводились", – говорится в сообщении. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.

https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html

россия

междуреченск

кемеровская область

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происшествия, жкх, россия, междуреченск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)