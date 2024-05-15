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Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kuleba-1946186594.html
Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США
Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США - РИА Новости, 15.05.2024
Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США
Соглашение по безопасности между США и Украиной будет распространять обязательства на будущие американские администрации вне зависимости от результатов... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:24
2024-05-15T16:24
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дмитрий кулеба
энтони блинкен
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной будет распространять обязательства на будущие американские администрации вне зависимости от результатов американских выборов, Вашингтон в рамках договоренности возьмет на себя определенную ответственность, заявил в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это соглашение должно покрыть широкий спектр сотрудничества между двумя странами. "Соглашение о безопасности, которое подпишут наши лидеры. Это документ, который будет подписан не госдепартаментом, не администрацией Байдена, а Соединенными Штатами Америки. Он покроет широкий спектр вопросов сотрудничества по безопасности, и США возьмут на себя определенную ответственность по этому документу... Будет обещание, что никакая будущая администрация (в США - ред.), независимо от результатов этих или любых выборов в будущем в США, не сможет игнорировать, пока это соглашение не будет исполнено", - сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции на Украине. Блинкен в среду сообщил, что Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности "в очень скором времени". Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 13 апреля заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности от США, аналогичные тем, которые имеются у Израиля. На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дмитрий кулеба, энтони блинкен, нато
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США

Кулеба: соглашение будет действовать вне зависимости от итогов выборов

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной будет распространять обязательства на будущие американские администрации вне зависимости от результатов американских выборов, Вашингтон в рамках договоренности возьмет на себя определенную ответственность, заявил в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, это соглашение должно покрыть широкий спектр сотрудничества между двумя странами.
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"Соглашение о безопасности, которое подпишут наши лидеры. Это документ, который будет подписан не госдепартаментом, не администрацией Байдена, а Соединенными Штатами Америки. Он покроет широкий спектр вопросов сотрудничества по безопасности, и США возьмут на себя определенную ответственность по этому документу... Будет обещание, что никакая будущая администрация (в США - ред.), независимо от результатов этих или любых выборов в будущем в США, не сможет игнорировать, пока это соглашение не будет исполнено", - сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции на Украине.
Блинкен в среду сообщил, что Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности "в очень скором времени".
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На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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