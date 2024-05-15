Кулеба прокомментировал соглашение по безопасности Украины и США
Кулеба: соглашение будет действовать вне зависимости от итогов выборов
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной будет распространять обязательства на будущие американские администрации вне зависимости от результатов американских выборов, Вашингтон в рамках договоренности возьмет на себя определенную ответственность, заявил в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, это соглашение должно покрыть широкий спектр сотрудничества между двумя странами.
"Соглашение о безопасности, которое подпишут наши лидеры. Это документ, который будет подписан не госдепартаментом, не администрацией Байдена, а Соединенными Штатами Америки. Он покроет широкий спектр вопросов сотрудничества по безопасности, и США возьмут на себя определенную ответственность по этому документу... Будет обещание, что никакая будущая администрация (в США - ред.), независимо от результатов этих или любых выборов в будущем в США, не сможет игнорировать, пока это соглашение не будет исполнено", - сказал Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции на Украине.
Блинкен в среду сообщил, что Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности "в очень скором времени".
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 13 апреля заявил, что рассчитывает на гарантии безопасности от США, аналогичные тем, которые имеются у Израиля.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.