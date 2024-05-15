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Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 15.05.2024 (обновлено: 08:46 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kuleba-1946051651.html
Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 15.05.2024
Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безуспешно пытается добиться поставок систем ПВО Patriot, пишет Bloomberg. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:45
2024-05-15T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безуспешно пытается добиться поставок систем ПВО Patriot, пишет Bloomberg. &quot;Я чувствую, что бьюсь о стену головой, хотя я дипломат, и поэтому должен разбирать стену по кирпичикам&quot;, — приводит его комментарий агентство.Однако, признал он, подобный дипломатичный подход не работает.Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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в мире, дмитрий кулеба, россия, нато, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Россия, НАТО, Украина, США
Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией

Кулеба заявил, что чувствует, будто бьется головой о стену ради поставок Patriot

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безуспешно пытается добиться поставок систем ПВО Patriot, пишет Bloomberg.
«

"Я чувствую, что бьюсь о стену головой, хотя я дипломат, и поэтому должен разбирать стену по кирпичикам", — приводит его комментарий агентство.

Однако, признал он, подобный дипломатичный подход не работает.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаРоссияНАТОУкраинаСША
 
 
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