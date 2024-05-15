Чувствую. Кулеба сделал неожиданное заявление о конфликте с Россией
Кулеба заявил, что чувствует, будто бьется головой о стену ради поставок Patriot
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безуспешно пытается добиться поставок систем ПВО Patriot, пишет Bloomberg.
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"Я чувствую, что бьюсь о стену головой, хотя я дипломат, и поэтому должен разбирать стену по кирпичикам", — приводит его комментарий агентство.
Однако, признал он, подобный дипломатичный подход не работает.
Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.