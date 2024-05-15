Рейтинг@Mail.ru
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
22:14 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kuban-1946283407.html
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов - РИА Новости, 15.05.2024
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов
Поступление налогов от строительной отрасли Краснодарского края в первом квартале 2024 года возросло на 48%, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:14
2024-05-15T22:14
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 15 май - РИА Новости. Поступление налогов от строительной отрасли Краснодарского края в первом квартале 2024 года возросло на 48%, сообщили в пресс-службе администрации региона. "За первые три месяца предприятия перечислили в региональный бюджет 7,5 миллиарда рублей налоговых отчислений. Это 148% к аналогичному периоду прошлого года, при этом более половины налоговых отчислений обеспечили строительные компании Краснодара (50%) и Новороссийска (13,2%)", - говорится в сообщении. Как уточняют власти, объём выполненных строительных работ за январь-март составил 84,3 миллиарда рублей - 120% к январю-марту 2023 года. Регион лидирует в Южном федеральном округе по этому показателю. Всего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда в Краснодарском крае с начала года ввели 1,35 миллиона метров, добавляют власти.
https://ria.ru/20240515/poruchenie-1946280089.html
краснодарский край
краснодар
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов

На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 май - РИА Новости. Поступление налогов от строительной отрасли Краснодарского края в первом квартале 2024 года возросло на 48%, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"За первые три месяца предприятия перечислили в региональный бюджет 7,5 миллиарда рублей налоговых отчислений. Это 148% к аналогичному периоду прошлого года, при этом более половины налоговых отчислений обеспечили строительные компании Краснодара (50%) и Новороссийска (13,2%)", - говорится в сообщении.
Как уточняют власти, объём выполненных строительных работ за январь-март составил 84,3 миллиарда рублей - 120% к январю-марту 2023 года. Регион лидирует в Южном федеральном округе по этому показателю.
Всего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда в Краснодарском крае с начала года ввели 1,35 миллиона метров, добавляют власти.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава Кубани поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года
Вчера, 21:42
 
Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала