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На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов - РИА Новости, 15.05.2024
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов
Поступление налогов от строительной отрасли Краснодарского края в первом квартале 2024 года возросло на 48%, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:14
2024-05-15T22:14
2024-05-15T22:14
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 май - РИА Новости. Поступление налогов от строительной отрасли Краснодарского края в первом квартале 2024 года возросло на 48%, сообщили в пресс-службе администрации региона. "За первые три месяца предприятия перечислили в региональный бюджет 7,5 миллиарда рублей налоговых отчислений. Это 148% к аналогичному периоду прошлого года, при этом более половины налоговых отчислений обеспечили строительные компании Краснодара (50%) и Новороссийска (13,2%)", - говорится в сообщении. Как уточняют власти, объём выполненных строительных работ за январь-март составил 84,3 миллиарда рублей - 120% к январю-марту 2023 года. Регион лидирует в Южном федеральном округе по этому показателю. Всего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда в Краснодарском крае с начала года ввели 1,35 миллиона метров, добавляют власти.
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краснодарский край, краснодар, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов
На Кубани доход от строительной отрасли в 2024 года вырос на 48 процентов