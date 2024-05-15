Рейтинг@Mail.ru
Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине" - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 15.05.2024 (обновлено: 09:55 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/krym-1946060036.html
Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине"
Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине" - РИА Новости, 15.05.2024
Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине"
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разрешение британских властей... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:41
2024-05-15T09:55
россия
украина
севастополь
георгий мурадов
владимир путин
грант шаппс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568884096_366:499:2214:1539_1920x0_80_0_0_a5def6359a78eca22882e905e54573c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать полуостров британскими ракетами эпидемией психического заболевания и склонностью к самоубийству, он призвал помнить о "российской вакцине" и неизбежных последствиях. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины. "Судя по заявлению британского министра обороны Шеппса, который вслед за госсекретарем США Блинкеном заявил о согласии Британии на применение английских дальнобойных ракет по Крыму, англо-саксонский политический класс поразила эпидемия тяжелого психического расстройства, именуемая влечением к смерти или склонностью к самоубийству", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вакциной от этой тяжёлой болезни служит предупреждение президента России Владимира Путина о том, что угрозы в адрес российского государства, а тем более в отношении Крыма, являющегося колыбелью российской цивилизации, приведут к таким последствиям, которых в истории стран, выступающих с такими угрозами, еще никогда не было. "Напомним зарвавшимся больным, что древние греки страшно боялись гнева Посейдона, который не только топил корабли, но и смывал целые земли. Жители Крыма - древней Тавриды, корни которой идут от древних греков, скифов и сарматов, настоятельно рекомендуют не гневить нашего российского "посейдона" и не призывать дух "сарматов" на голову своих народов. Этот призыв становится уже крайне актуальным", - отметил постпред. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240515/atacms-1946046914.html
https://ria.ru/20240514/krym-1945781023.html
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568884096_162:0:2214:1539_1920x0_80_0_0_9f9429c7f718835bccbc53cdc9df658c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, георгий мурадов, владимир путин, грант шаппс, оон
Россия, Украина, Севастополь, Георгий Мурадов, Владимир Путин, Грант Шаппс, ООН
Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине"

В Крыму призвали Запад помнить о "российской вакцине" и неизбежных последствиях

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкСтелла "Крым - край Партизанской славы"
Стелла Крым - край Партизанской славы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в медиабанк
Стелла "Крым - край Партизанской славы"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать полуостров британскими ракетами эпидемией психического заболевания и склонностью к самоубийству, он призвал помнить о "российской вакцине" и неизбежных последствиях.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом
Вчера, 07:18
"Судя по заявлению британского министра обороны Шеппса, который вслед за госсекретарем США Блинкеном заявил о согласии Британии на применение английских дальнобойных ракет по Крыму, англо-саксонский политический класс поразила эпидемия тяжелого психического расстройства, именуемая влечением к смерти или склонностью к самоубийству", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, вакциной от этой тяжёлой болезни служит предупреждение президента России Владимира Путина о том, что угрозы в адрес российского государства, а тем более в отношении Крыма, являющегося колыбелью российской цивилизации, приведут к таким последствиям, которых в истории стран, выступающих с такими угрозами, еще никогда не было.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Крыму назвали условия НАТО для восстановления Украины цинизмом
14 мая, 09:44
"Напомним зарвавшимся больным, что древние греки страшно боялись гнева Посейдона, который не только топил корабли, но и смывал целые земли. Жители Крыма - древней Тавриды, корни которой идут от древних греков, скифов и сарматов, настоятельно рекомендуют не гневить нашего российского "посейдона" и не призывать дух "сарматов" на голову своих народов. Этот призыв становится уже крайне актуальным", - отметил постпред.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Россия победит в специальной военной операции, заявил Кремль
28 апреля, 14:03
 
РоссияУкраинаСевастопольГеоргий МурадовВладимир ПутинГрант ШаппсООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала