https://ria.ru/20240515/krym-1946060036.html

Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине"

Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине" - РИА Новости, 15.05.2024

Постпред Крыма призвал помнить о "российской вакцине"

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разрешение британских властей... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:41

2024-05-15T09:41

2024-05-15T09:55

россия

украина

севастополь

георгий мурадов

владимир путин

грант шаппс

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать полуостров британскими ракетами эпидемией психического заболевания и склонностью к самоубийству, он призвал помнить о "российской вакцине" и неизбежных последствиях. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины. "Судя по заявлению британского министра обороны Шеппса, который вслед за госсекретарем США Блинкеном заявил о согласии Британии на применение английских дальнобойных ракет по Крыму, англо-саксонский политический класс поразила эпидемия тяжелого психического расстройства, именуемая влечением к смерти или склонностью к самоубийству", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, вакциной от этой тяжёлой болезни служит предупреждение президента России Владимира Путина о том, что угрозы в адрес российского государства, а тем более в отношении Крыма, являющегося колыбелью российской цивилизации, приведут к таким последствиям, которых в истории стран, выступающих с такими угрозами, еще никогда не было. "Напомним зарвавшимся больным, что древние греки страшно боялись гнева Посейдона, который не только топил корабли, но и смывал целые земли. Жители Крыма - древней Тавриды, корни которой идут от древних греков, скифов и сарматов, настоятельно рекомендуют не гневить нашего российского "посейдона" и не призывать дух "сарматов" на голову своих народов. Этот призыв становится уже крайне актуальным", - отметил постпред. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240515/atacms-1946046914.html

https://ria.ru/20240514/krym-1945781023.html

https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

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россия, украина, севастополь, георгий мурадов, владимир путин, грант шаппс, оон