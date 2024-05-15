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В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе" - РИА Новости, 15.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:29 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/krokus-1946144741.html
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе" - РИА Новости, 15.05.2024
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"
Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:29
2024-05-15T14:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
крокус
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова", - рассказал собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства, ранее срок ареста всем фигурантам был определен до 22 мая. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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россия
красногорск
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происшествия, россия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московская область (подмосковье), москва, басманный суд г. москвы
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Москва, Басманный суд г. Москвы
В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"

В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте

© Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл"
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова", - рассказал собеседник агентства.
Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства, ранее срок ареста всем фигурантам был определен до 22 мая.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)МоскваБасманный суд г. Москвы
 
 
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