https://ria.ru/20240515/krokus-1946144741.html

В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"

В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе" - РИА Новости, 15.05.2024

В суд поступило ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о "Крокусе"

Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:29

2024-05-15T14:29

2024-05-15T14:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

крокус

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аминчона Исломова", - рассказал собеседник агентства. Ожидается, что в ближайшее время в суд поступят и другие ходатайства, ранее срок ареста всем фигурантам был определен до 22 мая. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), ранее четверо из них подали жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Все апелляции были отклонены. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

москва

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