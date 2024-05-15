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Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 15.05.2024
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15:05 15.05.2024
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Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов
Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 15.05.2024
Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов
С начала года Гарантийный фонд Камчатского края выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:05
2024-05-15T15:05
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С начала года Гарантийный фонд Камчатского края выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе существует целый ряд стимулирующих мер поддержки субъектов МСБ, которые предоставляют им различные организации. Одна из них – центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес". На сегодняшний день обратившихся за помощью предпринимателей насчитывается почти 15,5 тысячи на Камчатке. "Другой институт поддержки – Гарантийный фонд. С начала текущего года он выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда кредитных средств", - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что каждое десятое поручительство предоставлено начинающим предпринимателям на льготных условиях по ставке 0,25% годовых. Общая сумма привлеченного начинающими предпринимателями финансирования составила почти 80 миллионов рублей. Еще один институт – микрокредитная компания "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства", которая предоставляет предпринимателям микрозаймы. Их сумма на сегодня составила около 300 миллионов рублей. Для субъектов МСП существуют льготные ставки – от 4% до 8%, которые предоставляются начинающим предпринимателям. Также в регионе в июне этого года ожидается старт компании по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20240412/gazobloki-1939690699.html
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экономика, камчатский край, камчатка, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Твой бизнес, Экономика, Камчатский край, Камчатка, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости

Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов

© iStock.com / VioletaStoimenovaПодписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С начала года Гарантийный фонд Камчатского края выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе существует целый ряд стимулирующих мер поддержки субъектов МСБ, которые предоставляют им различные организации. Одна из них – центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес". На сегодняшний день обратившихся за помощью предпринимателей насчитывается почти 15,5 тысячи на Камчатке.
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"Другой институт поддержки – Гарантийный фонд. С начала текущего года он выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда кредитных средств", - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что каждое десятое поручительство предоставлено начинающим предпринимателям на льготных условиях по ставке 0,25% годовых. Общая сумма привлеченного начинающими предпринимателями финансирования составила почти 80 миллионов рублей.
Еще один институт – микрокредитная компания "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства", которая предоставляет предпринимателям микрозаймы. Их сумма на сегодня составила около 300 миллионов рублей. Для субъектов МСП существуют льготные ставки – от 4% до 8%, которые предоставляются начинающим предпринимателям.
Также в регионе в июне этого года ожидается старт компании по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства.
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