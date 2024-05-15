https://ria.ru/20240515/kredity-1946128890.html

Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов

Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 15.05.2024

Гарантийный фонд Камчатки помог МСБ получить 2 млрд рублей кредитов

С начала года Гарантийный фонд Камчатского края выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:05

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С начала года Гарантийный фонд Камчатского края выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе существует целый ряд стимулирующих мер поддержки субъектов МСБ, которые предоставляют им различные организации. Одна из них – центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес". На сегодняшний день обратившихся за помощью предпринимателей насчитывается почти 15,5 тысячи на Камчатке. "Другой институт поддержки – Гарантийный фонд. С начала текущего года он выделил гарантии на сумму более 670 миллионов рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего бизнеса почти 2 миллиарда кредитных средств", - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что каждое десятое поручительство предоставлено начинающим предпринимателям на льготных условиях по ставке 0,25% годовых. Общая сумма привлеченного начинающими предпринимателями финансирования составила почти 80 миллионов рублей. Еще один институт – микрокредитная компания "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства", которая предоставляет предпринимателям микрозаймы. Их сумма на сегодня составила около 300 миллионов рублей. Для субъектов МСП существуют льготные ставки – от 4% до 8%, которые предоставляются начинающим предпринимателям. Также в регионе в июне этого года ожидается старт компании по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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