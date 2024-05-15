https://ria.ru/20240515/kovalchuk-1946108946.html
Ковальчук объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний
Ковальчук объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний - РИА Новости, 15.05.2024
Ковальчук объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний
Мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершился, пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, считает новый глава Счетной палаты России Борис... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:47
2024-05-15T12:47
2024-05-15T13:26
россия
счетная палата рф
борис ковальчук
it-компании
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершился, пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, считает новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук.Выступая перед сотрудниками контрольного ведомства, Ковальчук назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности Счетной палаты. "Но надо разбираться с ценообразованием", – заявил он."Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять", – сказал Ковальчук.Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков. "Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора. Такие примеры есть", - заявил Ковлаьчук.
https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945631094.html
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россия, счетная палата рф, борис ковальчук, it-компании
Россия, Счетная палата РФ, Борис Ковальчук, IT-компании
Ковальчук объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний
Ковальчук: пора проверить ценообразование в сфере цифровизации
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершился, пора проверить ценообразование в сфере цифровизации, считает новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук.
Выступая перед сотрудниками контрольного ведомства, Ковальчук назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности Счетной палаты. "Но надо разбираться с ценообразованием", – заявил он.
"Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку в том числе IT-компаний, он недавно закончился. Он действовал несколько месяцев назад, соответственно, органы власти могут так или иначе начинать их проверять", – сказал Ковальчук.
Он напомнил, что мораторий на проверки бизнеса был введен для поддержки разработчиков. "Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора. Такие примеры есть", - заявил Ковлаьчук.