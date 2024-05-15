https://ria.ru/20240515/korzhakov-1946213878.html
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо
Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:38
2024-05-15T17:38
2024-05-15T17:38
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227018_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_80c280558e439d898e55fae022dc43b0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков.Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства, проходившего в местном доме культуры, преьмер вышел к собравшимся у здания людям. В этот момент в него выстрелил мужчина. Нападавшего задержали. "Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", - сказал Коржаков РИА Новости.Кроме того он отметил, что самая лучшая охрана у лидеров США и России. Остальные же, по мнению бывшего начальника Службы безопасности президента РФ, "со своими обязанностями справляются заметно хуже".
https://ria.ru/20240515/fitso-1946209515.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946227018_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_7d38f510e5081371f72e98f0e57a85d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, россия, сша, в мире
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Россия, США, В мире
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо
Коржаков: охрана премьера Словакии Фицо не подготовилась к его выходу к людям
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков.
Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства, проходившего в местном доме культуры, преьмер вышел к собравшимся у здания людям. В этот момент в него выстрелил мужчина. Нападавшего задержали.
"Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", - сказал Коржаков РИА Новости.
Кроме того он отметил, что самая лучшая охрана у лидеров США
и России
. Остальные же, по мнению бывшего начальника Службы безопасности президента РФ, "со своими обязанностями справляются заметно хуже".