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Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:38 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/korzhakov-1946213878.html
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо
Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:38
2024-05-15T17:38
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков.Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства, проходившего в местном доме культуры, преьмер вышел к собравшимся у здания людям. В этот момент в него выстрелил мужчина. Нападавшего задержали. "Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", - сказал Коржаков РИА Новости.Кроме того он отметил, что самая лучшая охрана у лидеров США и России. Остальные же, по мнению бывшего начальника Службы безопасности президента РФ, "со своими обязанностями справляются заметно хуже".
https://ria.ru/20240515/fitso-1946209515.html
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покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, россия, сша, в мире
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Россия, США, В мире
Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо

Коржаков: охрана премьера Словакии Фицо не подготовилась к его выходу к людям

© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков.
Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства, проходившего в местном доме культуры, преьмер вышел к собравшимся у здания людям. В этот момент в него выстрелил мужчина. Нападавшего задержали.
"Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", - сказал Коржаков РИА Новости.
Кроме того он отметил, что самая лучшая охрана у лидеров США и России. Остальные же, по мнению бывшего начальника Службы безопасности президента РФ, "со своими обязанностями справляются заметно хуже".
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Покушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоРоссияСШАВ мире
 
 
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