https://ria.ru/20240515/korzhakov-1946213878.html

Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо

Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Начальник охраны Ельцина указал на ошибку службы безопасности Фицо

Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Охранники премьер-министра Словакии Роберта Фицо упустили момент, когда политик решил выйти на улицу пообщаться с людьми, это привело к трагедии, считает бывший начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков.Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства, проходившего в местном доме культуры, преьмер вышел к собравшимся у здания людям. В этот момент в него выстрелил мужчина. Нападавшего задержали. "Охранники Фицо должны были заранее подготовить улицу. Даже если политик спонтанно решил пообщаться с людьми, они как минимум должны были первыми выбежать и окружить всех плотным кольцом, удостоверившись, что премьеру ничего не угрожает", - сказал Коржаков РИА Новости.Кроме того он отметил, что самая лучшая охрана у лидеров США и России. Остальные же, по мнению бывшего начальника Службы безопасности президента РФ, "со своими обязанностями справляются заметно хуже".

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покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, россия, сша, в мире