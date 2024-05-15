https://ria.ru/20240515/konsultatsiya-1946178840.html
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО - РИА Новости, 15.05.2024
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:08
2024-05-15T16:08
2024-05-15T16:08
экономика
республика татарстан (татарстан)
россия
уфа
ржд
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает центр."К обсуждению с бизнес-сообществами актуальных вопросов экспортной деятельности Республики Татарстан и субъектов ПФО присоединились заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Пахомов, советник генерального директора "РЖД Логистики" – генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова, а также руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов. Модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева", - говорится в сообщении.Эта встреча позволила предпринимателям напрямую обратиться к представителям региональной и федеральной власти и вживую обсудить острые вопросы экспорта в страны Исламского мира, проблемы логистики, сложности платежей и истории успеха."Меры поддержки, которые сегодня оказывают Российский экспортный центр, Министерство промышленности - разнообразные и направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. По многим вопросам предприятия республики могут получить помощь, в том числе и финансовую. Например, одна из самых популярных мер поддержки РЭЦ – компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции. В прошлом году ей воспользовались более 50 татарстанских компаний-экспортеров", - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко."Экспорт в страны Исламского мира совсем не прост и имеет свои особенности. Такие встречи помогают на деле обсудить проблематику ведения бизнеса со всех сторон и на всех ее уровнях", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов.Кроме того, обсуждались инициативы по улучшению инфраструктуры для экспортеров, включая логистические и таможенные упрощения, что может существенно снизить барьеры для выхода на международные рынки. Представители федеральных органов власти выразили готовность рассмотреть предложения бизнеса и внести соответствующие изменения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для его дальнейшего усовершенствования.Таким образом, встреча стала платформой для обмена мнениями и опытом, а также для формирования предложений по дальнейшему развитию экспортной деятельности в Приволжском федеральном округе, что, без сомнения, будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и страны в целом.
https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), россия, уфа, ржд, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Уфа, РЖД, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает центр.
"К обсуждению с бизнес-сообществами актуальных вопросов экспортной деятельности Республики Татарстан
и субъектов ПФО присоединились заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Пахомов, советник генерального директора "РЖД Логистики
" – генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова, а также руководитель представительства РЭЦ в Уфе
Ренат Маняпов. Модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева", - говорится в сообщении.
Эта встреча позволила предпринимателям напрямую обратиться к представителям региональной и федеральной власти и вживую обсудить острые вопросы экспорта в страны Исламского мира, проблемы логистики, сложности платежей и истории успеха.
"Меры поддержки, которые сегодня оказывают Российский экспортный центр, Министерство промышленности - разнообразные и направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. По многим вопросам предприятия республики могут получить помощь, в том числе и финансовую. Например, одна из самых популярных мер поддержки РЭЦ – компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции. В прошлом году ей воспользовались более 50 татарстанских компаний-экспортеров", - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
"Экспорт в страны Исламского мира совсем не прост и имеет свои особенности. Такие встречи помогают на деле обсудить проблематику ведения бизнеса со всех сторон и на всех ее уровнях", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов.
Кроме того, обсуждались инициативы по улучшению инфраструктуры для экспортеров, включая логистические и таможенные упрощения, что может существенно снизить барьеры для выхода на международные рынки. Представители федеральных органов власти выразили готовность рассмотреть предложения бизнеса и внести соответствующие изменения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для его дальнейшего усовершенствования.
Таким образом, встреча стала платформой для обмена мнениями и опытом, а также для формирования предложений по дальнейшему развитию экспортной деятельности в Приволжском федеральном округе, что, без сомнения, будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и страны в целом.