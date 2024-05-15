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Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО - РИА Новости, 15.05.2024
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16:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/konsultatsiya-1946178840.html
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО - РИА Новости, 15.05.2024
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:08
2024-05-15T16:08
экономика
республика татарстан (татарстан)
россия
уфа
ржд
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает центр."К обсуждению с бизнес-сообществами актуальных вопросов экспортной деятельности Республики Татарстан и субъектов ПФО присоединились заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Пахомов, советник генерального директора "РЖД Логистики" – генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова, а также руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов. Модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева", - говорится в сообщении.Эта встреча позволила предпринимателям напрямую обратиться к представителям региональной и федеральной власти и вживую обсудить острые вопросы экспорта в страны Исламского мира, проблемы логистики, сложности платежей и истории успеха."Меры поддержки, которые сегодня оказывают Российский экспортный центр, Министерство промышленности - разнообразные и направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. По многим вопросам предприятия республики могут получить помощь, в том числе и финансовую. Например, одна из самых популярных мер поддержки РЭЦ – компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции. В прошлом году ей воспользовались более 50 татарстанских компаний-экспортеров", - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко."Экспорт в страны Исламского мира совсем не прост и имеет свои особенности. Такие встречи помогают на деле обсудить проблематику ведения бизнеса со всех сторон и на всех ее уровнях", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов.Кроме того, обсуждались инициативы по улучшению инфраструктуры для экспортеров, включая логистические и таможенные упрощения, что может существенно снизить барьеры для выхода на международные рынки. Представители федеральных органов власти выразили готовность рассмотреть предложения бизнеса и внести соответствующие изменения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для его дальнейшего усовершенствования.Таким образом, встреча стала платформой для обмена мнениями и опытом, а также для формирования предложений по дальнейшему развитию экспортной деятельности в Приволжском федеральном округе, что, без сомнения, будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и страны в целом.
https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), россия, уфа, ржд, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Уфа, РЖД, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров ПФО

© Фото : Пресс-служба РЭЦПредставители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров Приволжского федерального округа
Представители РЭЦ ответили на вопросы экспортеров Приволжского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) провел сессию в формате открытого диалога с бизнесом Приволжского федерального округа в Казани, сообщает центр.
"К обсуждению с бизнес-сообществами актуальных вопросов экспортной деятельности Республики Татарстан и субъектов ПФО присоединились заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Пахомов, советник генерального директора "РЖД Логистики" – генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика" Алевтина Кириллова, а также руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов. Модератором выступила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева", - говорится в сообщении.
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Эта встреча позволила предпринимателям напрямую обратиться к представителям региональной и федеральной власти и вживую обсудить острые вопросы экспорта в страны Исламского мира, проблемы логистики, сложности платежей и истории успеха.
"Меры поддержки, которые сегодня оказывают Российский экспортный центр, Министерство промышленности - разнообразные и направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. По многим вопросам предприятия республики могут получить помощь, в том числе и финансовую. Например, одна из самых популярных мер поддержки РЭЦ – компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции. В прошлом году ей воспользовались более 50 татарстанских компаний-экспортеров", - отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
"Экспорт в страны Исламского мира совсем не прост и имеет свои особенности. Такие встречи помогают на деле обсудить проблематику ведения бизнеса со всех сторон и на всех ее уровнях", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ в Уфе Ренат Маняпов.
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Кроме того, обсуждались инициативы по улучшению инфраструктуры для экспортеров, включая логистические и таможенные упрощения, что может существенно снизить барьеры для выхода на международные рынки. Представители федеральных органов власти выразили готовность рассмотреть предложения бизнеса и внести соответствующие изменения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт" для его дальнейшего усовершенствования.
Таким образом, встреча стала платформой для обмена мнениями и опытом, а также для формирования предложений по дальнейшему развитию экспортной деятельности в Приволжском федеральном округе, что, без сомнения, будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и страны в целом.
 
ЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияУфаРЖДЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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