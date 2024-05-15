https://ria.ru/20240515/kononenko-1946022841.html
Сын журналиста Кононенко после смерти отца написал письмо
Сын журналиста Кононенко после смерти отца написал письмо - РИА Новости, 15.05.2024
Сын журналиста Кононенко после смерти отца написал письмо
Глеб Кононенко, сын журналиста Максима Кононенко, умершего во вторник вечером, написал письмо в связи с гибелью отца, отметив, что журналист всегда шутил и мог... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:10
2024-05-15T00:10
2024-05-15T05:45
общество
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945996447_0:818:2048:1970_1920x0_80_0_0_a4ae4f785f8beed15ef98183161f215e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глеб Кононенко, сын журналиста Максима Кононенко, умершего во вторник вечером, написал письмо в связи с гибелью отца, отметив, что журналист всегда шутил и мог сделать смешным что угодно, текст опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Ранее она выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Максима Кононенко, известного как мистер Паркер из "Живого журнала"."Папа умер, да. Не совсем понимаю, что писать. Да и как тут писать. Разве что вот со слезами на глазах, как я сейчас.... А еще он всегда шутил. В текстах, в жизни, даже перед врачами. Вот такая добрая, проникнутая любовью ирония ко всему вокруг, которая вроде и задевает слегка, но обижаться на нее совершенно не хочется. И даже про вуз мой шутил — мол, учебу на журфаке МГУ "коллеги не поймут". Этой вечной иронии я тоже учился у него. Ну и конечно, это был человек-мем. В исключительно хорошем смысле. Чего стоит Владимир Владимирович (тм), чего стоят посты в ЖЖ, чего стоят стихотворения. Он мог сделать смешным что угодно и кого угодно", — говорится в письме, которое Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале. Глеб Кононенко поблагодарил отца за поддержку, за готовность подискутировать и "за то, что шутил". Он заключил письмо реквизитами матери для тех, кто хочет помочь семье умершего журналиста."Если захотите помочь — переводите деньги моей маме по реквизитам ниже. Заранее огромное спасибо от всей семьи каждому, кто поддерживает и помогает", — подытожил Глеб Кононенко.Ранее в Telegram-канале RT появилось сообщение, что Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. О смерти журналиста рассказала его супруга.
https://ria.ru/20240513/zharikov-1945667556.html
https://ria.ru/20231230/sokolov-1919183170.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945996447_0:410:2049:1946_1920x0_80_0_0_640923ebdd01c67c3c9ccaacb8d788ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян
Общество, Маргарита Симоньян
Сын журналиста Кононенко после смерти отца написал письмо
Сын журналиста Кононенко Глеб: отец много шутил и мог сделать смешным что угодно
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Глеб Кононенко, сын журналиста Максима Кононенко, умершего во вторник вечером, написал письмо в связи с гибелью отца, отметив, что журналист всегда шутил и мог сделать смешным что угодно, текст
опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ранее она выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Максима Кононенко, известного как мистер Паркер из "Живого журнала".
"Папа умер, да. Не совсем понимаю, что писать. Да и как тут писать. Разве что вот со слезами на глазах, как я сейчас.... А еще он всегда шутил. В текстах, в жизни, даже перед врачами. Вот такая добрая, проникнутая любовью ирония ко всему вокруг, которая вроде и задевает слегка, но обижаться на нее совершенно не хочется. И даже про вуз мой шутил — мол, учебу на журфаке МГУ "коллеги не поймут". Этой вечной иронии я тоже учился у него. Ну и конечно, это был человек-мем. В исключительно хорошем смысле. Чего стоит Владимир Владимирович (тм), чего стоят посты в ЖЖ, чего стоят стихотворения. Он мог сделать смешным что угодно и кого угодно", — говорится в письме, которое Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.
Глеб Кононенко поблагодарил отца за поддержку, за готовность подискутировать и "за то, что шутил". Он заключил письмо реквизитами матери для тех, кто хочет помочь семье умершего журналиста.
"Если захотите помочь — переводите деньги моей маме по реквизитам ниже. Заранее огромное спасибо от всей семьи каждому, кто поддерживает и помогает", — подытожил Глеб Кононенко.
Ранее в Telegram-канале RT появилось сообщение, что Максим Кононенко умер на 54-м году жизни. О смерти журналиста рассказала его супруга.