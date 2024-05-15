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В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ - РИА Новости, 15.05.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:10 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/komissiya-1946158207.html
В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ
В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ - РИА Новости, 15.05.2024
В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ
Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:10
2024-05-15T15:10
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
санкт-петербург
андрей красов
госдума рф
союзное государство
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, сообщил депутат Госдумы Андрей Красов. Заседание комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло в Петербурге в среду. "Для того, чтобы предотвратить и разрушить планы нашего недруга (коллективного Запада), мы предложили на комиссии... обсудить на сессии Парламентского собрания Союза республики Беларусь и Российской Федерации возможность создания комиссии по расследованию террористических актов, военных преступлений, коррупции, актов агрессии в отношении Союзного государства и преступлений против свободы слова и прав человека", - сказал он журналистам.
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россия, санкт-петербург, андрей красов, госдума рф, союзное государство, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Санкт-Петербург, Андрей Красов, Госдума РФ, Союзное государство, Белоруссия

В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ

© Фото : Пресс-служба Парламентского СобранияДепутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Пресс-служба Парламентского Собрания
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, сообщил депутат Госдумы Андрей Красов.
Заседание комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло в Петербурге в среду.
"Для того, чтобы предотвратить и разрушить планы нашего недруга (коллективного Запада), мы предложили на комиссии... обсудить на сессии Парламентского собрания Союза республики Беларусь и Российской Федерации возможность создания комиссии по расследованию террористических актов, военных преступлений, коррупции, актов агрессии в отношении Союзного государства и преступлений против свободы слова и прав человека", - сказал он журналистам.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияСанкт-ПетербургАндрей КрасовГосдума РФСоюзное государствоБелоруссия
 
 
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