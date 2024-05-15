https://ria.ru/20240515/komissiya-1946158207.html

В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ

В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ - РИА Новости, 15.05.2024

В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ

Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:10

2024-05-15T15:10

2024-05-15T15:10

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

санкт-петербург

андрей красов

госдума рф

союзное государство

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, сообщил депутат Госдумы Андрей Красов. Заседание комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло в Петербурге в среду. "Для того, чтобы предотвратить и разрушить планы нашего недруга (коллективного Запада), мы предложили на комиссии... обсудить на сессии Парламентского собрания Союза республики Беларусь и Российской Федерации возможность создания комиссии по расследованию террористических актов, военных преступлений, коррупции, актов агрессии в отношении Союзного государства и преступлений против свободы слова и прав человека", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231214/lukashenko-1915702384.html

россия

санкт-петербург

белоруссия

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Алёна Пава

россия, санкт-петербург, андрей красов, госдума рф, союзное государство, белоруссия