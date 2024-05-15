В Госдуме предложили создать комиссию по расследованию терактов в СГ
© Фото : Пресс-служба Парламентского СобранияДепутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
© Фото : Пресс-служба Парламентского Собрания
Депутат Парламентского Собрания, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Временную комиссию по расследованию терактов, военных преступлений и актов агрессии в отношении Союзного государства предлагается создать в Парламентском собрании Союза Белоруссии и России, сообщил депутат Госдумы Андрей Красов.
Заседание комиссии по безопасности и обороне Парламентского собрания Союза Белоруссии и России прошло в Петербурге в среду.
"Для того, чтобы предотвратить и разрушить планы нашего недруга (коллективного Запада), мы предложили на комиссии... обсудить на сессии Парламентского собрания Союза республики Беларусь и Российской Федерации возможность создания комиссии по расследованию террористических актов, военных преступлений, коррупции, актов агрессии в отношении Союзного государства и преступлений против свободы слова и прав человека", - сказал он журналистам.
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