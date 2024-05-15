https://ria.ru/20240515/knigi-1944463694.html

Подтексты. Пять нескучных впечатлений от "Евгения Онегина"

Подтексты. Пять нескучных впечатлений от "Евгения Онегина" - РИА Новости, 15.05.2024

Подтексты. Пять нескучных впечатлений от "Евгения Онегина"

За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:00

2024-05-15T09:00

2024-05-15T09:00

россия

книги

культура

а. с. пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944457600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0843fe8a54b385164a83aca8a0d5d3a.jpg

За свою историю человечество создало огромное количество книг, и новые издания появляются почти каждый день. Но как не запутаться и не упустить что-то важное в этом потоке?Сегодня проект "Литературные путешествия с Максимом Шараповым" в рубрике "Подтексты" представляет пять мнений о "Евгении Онегине" от людей, неравнодушных к литературе.Юлия Петрова, автор литературного канала в Дзене "Книжная полка Джульетты":Впервые мы сталкиваемся с романом Пушкина еще в дошкольном детстве, слушая отрывки из него, потом читаем в школе. Для меня этот роман из тех, которые стоит перечитывать раз в 10 лет. Чтобы почувствовать, насколько изменился сам. И лично для меня он больше о Татьяне Лариной, чем об Онегине. Люблю эту героиню за ее цельность. Пушкин тоже любил свою Татьяну, и это чувствуется. Читала где-то, что он даже хотел назвать роман "Татьяна Ларина", но все же остановился на "Евгении Онегине", что в целом понятно и логично. Все-таки, именно вокруг Онегина закручен весь сюжет, и все события связаны с главным героем. С Татьяной же связан духовный рост Онегина.Мой дед обожал Пушкина. Именно от него я впервые услышала о том, что "Евгений Онегин" – это "энциклопедия русской жизни". Но лишь прочитав вдумчиво роман целиком, я смогла понять всю суть этой фразы Белинского.Никакой учебник истории не дает такую живую картину жизни русского дворянского общества начала XIX века, как роман Пушкина. Для полного и глубокого понимания читать его лучше с комментариями, которых множество, на любой вкус. Как музыкант советую послушать и оперу Чайковского, равную по гениальности первоисточнику.Леля Батурина, автор литературного канала в Дзене "Книжный клуб авантюристов":"Евгений Онегин" — одно из самых "современных" классических произведений, которое не теряет своей актуальности, хотя нравы, образ жизни и ценности в обществе давно изменились. На самом деле почти каждый в отношениях хоть раз оказывался на месте Онегина или Татьяны, поэтому эмоции героев так глубоко входят в наши сердца — мы видим в героях нас самих, понимаем их лучше, чем когда читали про них на уроках.Кстати, многие современные мужчины похожи на Онегина: добившись всего, они утратили вкус к жизни и относятся к ней как к наскучившей игре. Да и сегодняшние женщины, несмотря на то, что для них замужество перестало быть главной целью жизни, чувствуют в себе родство с хрупкой, ранимой Татьяной, которой легко причинить боль. И вечная классика позволит им взглянуть на себя со стороны, понять, как можно все изменить.Если отстраниться от флера школьной программы по литературе, где классику разбирают на устоявшиеся и очевидные истины, то сразу видно, что чувства Онегина и Татьяны отражаются друг в друге словно через призму камеры обскура. И как интересно, перечитывая роман в уже зрелом возрасте, заново думать: а как я бы поступил в этой ситуации? А так ли неправ и плох Онегин? А могло бы что-то быть, если бы они оба вели себя по-другому?Галина Лукас, автор литературного канала в Дзене "Библио Графия":Недавно в беседе (уже не вспомню, почему об этом заговорили) мой взрослый сын сказал, что перечитывает "Евгения Онегина" и довольно большими фрагментами выучил его наизусть. Было видно, насколько "Онегин" ему нравится. Я задумалась, в чём же секрет притягательности этого романа в стихах, что даже молодое поколение с таким трепетом к нему возвращается?Конечно, "Евгений Онегин" божественно красив и выразителен в языковом плане, поэтичен и даже музыкален. Конечно, он — олицетворение своей эпохи. А историчность всегда манит.Но дело не только в этом. Произведение Александра Сергеевича Пушкина о том, что близко каждому русскому читателю — о России, любви, дружбе, выборе. Какая из юных читательниц не переживала, читая письмо Татьяны, не закипала от холодности и эгоизма светского хлыща Онегина? Какой молодой человек не узнавал в Онегине если не себя, то много раз виденный в жизни образ тщеславного бездельника? Персонажи Пушкина — живые люди, которым бывает грустно и больно, которые ищут своё место, совершают ошибки, меняются.Сколько бы читателю ни было лет, "Евгений Онегин" захватывает его в вечный вихрь своих так и оставшихся до конца без ответов вопросов. Однозначного ответа жизнь на них не даёт. Зато всегда есть возможность подумать и поразмышлять. Конечно, это не гарантия, но некий жизненный ориентир точно: будь благороден, уважай чувства других.Юлия Комарова, автор литературного канала в Дзене "БиблиоЮлия":Однажды я решила сделать у себя на канале тест по "Евгению Онегину". Пришлось потом делать второй, третий, четвёртый, но интерес к теме не ослабевал. Такое впечатление, что каждый российский житель знает "Онегина" наизусть. В чём сила?Я думаю, что Пушкин сумел собрать воедино всё то, что мы так любим: деревенский быт и столичный лоск, мужскую дружбу и первую любовь, честь и честность, юную прелесть девушки и опытность мужчины, смерть и любовь.При этом герои настолько неоднозначные, непредсказуемые порой, что мы до сих пор спорим о том, прав ли был Онегин? Из благородства ли он отверг девчонку или от скуки?А Татьяна? Удивительно, но именно через книги, через библиотеку Евгения, она понимает: "уж не пародия ли он", и в этот момент судьба её предрешена – она станет верной и доброй женой своему генералу.Любит ли Татьяна Онегина, когда отказывает ему в свою очередь? И тут тоже идут споры! Кто-то считает, что она до сих пор любит, но честь ей дороже. А другие говорят, что нет, она верна генералу, потому что любит своего мужа.И думаю, что правы все! Потому что каждый видит в Татьяне и Евгении если не себя, то своих близких или знакомых. Да, мы такие, Александр Сергеевич, ты прав!Максим Шарапов, писатель, журналист:"Евгения Онегина" я перечитывал несколько раз. Впервые открыл в школе. И толком тогда ничего не понял, кроме основной сюжетной линии. Но русская классика хороша своими рефлексирующимивнутренними смыслами, подтекстами, которые раскрываются постепенно. Ну, и конечно, я испытывал наслаждение от звучания самих строчек: ритмики, рифм, аллитераций. При чтении настоящей литературы, не важно стихов или прозы, ее музыка – особенное удовольствие.Думаю, любая литературная классика — отшлифованный временем драгоценный камень, который сверкает разными гранями. Он не выгорает и не тускнеет, и не имеет посторонних вкраплений. Гениальные творцы, в данном случае Александр Сергеевич Пушкин, описывают не поверхностную шелуху, а глубинные психологические процессы сознания, ведь именно они и руководят мотивами поведения личности, общества, человечества.Поэтому не люблю, когда наши современники экспериментируют с классикой, они часто искажают заложенные в ней внутренние смыслы. Например, превращают молодого Онегина в сорокалетнего мужчину. За полтора десятка лет мужская психология сильно меняется, значит и поведение героя было бы совершенно иным. Да и сам Пушкин до сорока не дожил."Евгения Онегина" нужно читать в "чистом виде", без всяких чужих примесей. Не торопясь, возвращаясь к уже прочитанным главам. И тогда вы откроете для себя не только пушкинскую эпоху, но и почувствуете немало пересечений с современностью. А если не зайдет, отложите. Дайте себе время повзрослеть.

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

https://ria.ru/20240220/pushkin-1921485809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, книги, культура, а. с. пушкин