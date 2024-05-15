https://ria.ru/20240515/kndr-1946041430.html

Ким Чен Ын осмотрел новую тактическую ракетную систему

Ким Чен Ын осмотрел новую тактическую ракетную систему - РИА Новости, 15.05.2024

Ким Чен Ын осмотрел новую тактическую ракетную систему

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 14 мая ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение ракетных соединений... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:00

2024-05-15T05:00

2024-05-15T05:00

ким чен ын

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СЕУЛ, 15 мая – РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын 14 мая ознакомился с новой тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение ракетных соединений Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ким Чен Ын, выразив большое удовлетворение результатом производства на предприятиях ВПК в первом полугодии нынешнего года, особо подчеркнул необходимость непременного выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения радикального перелома в подготовке нашей армии к войне", - пишет ЦТАК. Сообщается, что ракетные системы, произведенные в первом полугодии, поступят на вооружение соединений западной оперативной группы КНА. План производства тактической ракетной системы планируется выполнить до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html

https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html

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ким чен ын