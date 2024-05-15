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Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей

Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2024

Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей

Более 1,6 триллиона рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:30

2024-05-15T12:30

2024-05-15T12:30

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Там отметили, что за соблюдение 25% квоты на закупки отвечает КМСП. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса – один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В 2024 году их планируемый объем должен составить 7,2 триллиона рублей. "Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 миллиарда рублей. Выручка в более чем 1,6 триллиона рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний", - сказал министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства. По данным Корпорации МСП, контролирующей соблюдение обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса, наибольший прирост общей суммы закупок продемонстрировали предприниматели Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области (243,3 миллиарда, 94,5 миллиарда и 54,4 миллиарда рублей, соответственно). "По итогам квартала договоры в рамках 223-ФЗ заключили более 10 тысяч крупнейших заказчиков и почти 89,5 тысячи МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%", — приводит пресс-служба слова главы Корпорации МСП Александра Исаевича. Отмечается, что самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в четыре раза). С 15 мая в социальных сетях "Мой бизнес" и ФАС России стартует публикация ответов от экспертов Федеральной антимонопольной службы России по Закону о контрактной системе в сфере закупок и Закону о закупках. Специалисты помогут разобраться в нюансах законодательства, предоставят правовую оценку действий заказчиков.

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https://ria.ru/20240306/lizing-1931441327.html

https://ria.ru/20231225/regionalnye_vstrechi_kmsp-1917904971.html

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Алёна Пава

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