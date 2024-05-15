Рейтинг@Mail.ru
Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:30 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kmsp-1946102910.html
Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей
Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2024
Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей
Более 1,6 триллиона рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:30
2024-05-15T12:30
твой бизнес
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
александр исаевич
владимир путин
александр новак
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39719/62/397196236_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_449b4044c77c34036642866ab9105d21.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Там отметили, что за соблюдение 25% квоты на закупки отвечает КМСП. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса – один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В 2024 году их планируемый объем должен составить 7,2 триллиона рублей. "Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 миллиарда рублей. Выручка в более чем 1,6 триллиона рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний", - сказал министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства. По данным Корпорации МСП, контролирующей соблюдение обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса, наибольший прирост общей суммы закупок продемонстрировали предприниматели Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области (243,3 миллиарда, 94,5 миллиарда и 54,4 миллиарда рублей, соответственно). "По итогам квартала договоры в рамках 223-ФЗ заключили более 10 тысяч крупнейших заказчиков и почти 89,5 тысячи МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%", — приводит пресс-служба слова главы Корпорации МСП Александра Исаевича. Отмечается, что самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в четыре раза). С 15 мая в социальных сетях "Мой бизнес" и ФАС России стартует публикация ответов от экспертов Федеральной антимонопольной службы России по Закону о контрактной системе в сфере закупок и Закону о закупках. Специалисты помогут разобраться в нюансах законодательства, предоставят правовую оценку действий заказчиков.
https://ria.ru/20240111/zontichnye_poruchitelstva-1920587322.html
https://ria.ru/20240306/lizing-1931441327.html
https://ria.ru/20231225/regionalnye_vstrechi_kmsp-1917904971.html
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39719/62/397196236_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_3c5f8dcf3250ff04730467f9e363a977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика татарстан (татарстан), александр исаевич, владимир путин, александр новак, корпорация мсп, федеральная антимонопольная служба (фас россии), твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Исаевич, Владимир Путин, Александр Новак, Корпорация МСП, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Твой бизнес – новости

Закупки госкомпаний у МСП за I квартал превысили 1,6 трлн рублей

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 1,6 триллиона рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Там отметили, что за соблюдение 25% квоты на закупки отвечает КМСП. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса – один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В 2024 году их планируемый объем должен составить 7,2 триллиона рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств
11 января, 10:00
"Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 миллиарда рублей. Выручка в более чем 1,6 триллиона рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний", - сказал министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на сайте министерства.
По данным Корпорации МСП, контролирующей соблюдение обязательной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса, наибольший прирост общей суммы закупок продемонстрировали предприниматели Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области (243,3 миллиарда, 94,5 миллиарда и 54,4 миллиарда рублей, соответственно).
"По итогам квартала договоры в рамках 223-ФЗ заключили более 10 тысяч крупнейших заказчиков и почти 89,5 тысячи МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%", — приводит пресс-служба слова главы Корпорации МСП Александра Исаевича.
Учет оборудования на складе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
КМСП предоставит малым производствам 4,5 млрд рублей финансирования лизинга
6 марта, 13:05
Отмечается, что самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в четыре раза).
С 15 мая в социальных сетях "Мой бизнес" и ФАС России стартует публикация ответов от экспертов Федеральной антимонопольной службы России по Закону о контрактной системе в сфере закупок и Закону о закупках. Специалисты помогут разобраться в нюансах законодательства, предоставят правовую оценку действий заказчиков.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Почти 5 тысяч предпринимателей приняли участие в региональных встречах КМСП
25 декабря 2023, 12:18
 
Твой бизнесРоссияМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр ИсаевичВладимир ПутинАлександр НовакКорпорация МСПФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Твой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала