https://ria.ru/20240515/klassnye_rukovoditeli-1946024581.html

Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям

Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям - РИА Новости, 15.05.2024

Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям

Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:36

2024-05-15T00:36

2024-05-15T00:36

общество

россия

байконур (город)

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить вдвое, до 10 тысяч рублей, федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на 2024 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на увеличение ежемесячных выплат до 10 тысяч рублей педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Также кабмин обсудит увеличение до 10 тысяч рублей выплат за классное руководство (кураторство) педагогам "образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в малочисленных населенных пунктах.

https://ria.ru/20240502/konkurs-1943515294.html

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общество, россия, байконур (город), владимир путин