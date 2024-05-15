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Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям - РИА Новости, 15.05.2024
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00:36 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/klassnye_rukovoditeli-1946024581.html
Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям
Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям - РИА Новости, 15.05.2024
Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям
Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:36
2024-05-15T00:36
общество
россия
байконур (город)
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба кабмина. Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить вдвое, до 10 тысяч рублей, федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на 2024 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на увеличение ежемесячных выплат до 10 тысяч рублей педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Также кабмин обсудит увеличение до 10 тысяч рублей выплат за классное руководство (кураторство) педагогам "образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в малочисленных населенных пунктах.
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общество, россия, байконур (город), владимир путин
Общество, Россия, Байконур (город), Владимир Путин
Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям

Кабмин обсудит рост выплат классным руководителям в малых населенных пунктах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить вдвое, до 10 тысяч рублей, федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.
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"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на 2024 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на увеличение ежемесячных выплат до 10 тысяч рублей педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.
Также кабмин обсудит увеличение до 10 тысяч рублей выплат за классное руководство (кураторство) педагогам "образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в малочисленных населенных пунктах.
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