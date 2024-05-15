Кабмин обсудит повышение выплат классным руководителям
Кабмин обсудит рост выплат классным руководителям в малых населенных пунктах
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос о повышении выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить вдвое, до 10 тысяч рублей, федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на 2024 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на увеличение ежемесячных выплат до 10 тысяч рублей педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.
Также кабмин обсудит увеличение до 10 тысяч рублей выплат за классное руководство (кураторство) педагогам "образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в малочисленных населенных пунктах.
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