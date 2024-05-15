https://ria.ru/20240515/kitay-1946026987.html

Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая

Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 15.05.2024

Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая

Торгово-экономические отношения РФ и Китая развиваются стремительно, демонстрируют иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:12

2024-05-15T01:12

2024-05-15T01:12

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Китая развиваются стремительно, демонстрируют иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям", - сказал президент.

https://ria.ru/20240515/kitay-1946026710.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин