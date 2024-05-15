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Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая
Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 15.05.2024
Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая
Торгово-экономические отношения РФ и Китая развиваются стремительно, демонстрируют иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, заявил президент России... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:12
2024-05-15T01:12
2024-05-15T01:12
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Китая развиваются стремительно, демонстрируют иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям, заявил президент России Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям", - сказал президент.
https://ria.ru/20240515/kitay-1946026710.html
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая
Путин: торгово-экономические отношения РФ и КНР показывают иммунитет к вызовам