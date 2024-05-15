https://ria.ru/20240515/kirienko-1946278370.html

Кириенко высказался о финалистах "Что? Где? Когда?" среди школьников

Кириенко высказался о финалистах "Что? Где? Когда?" среди школьников - РИА Новости, 15.05.2024

Кириенко высказался о финалистах "Что? Где? Когда?" среди школьников

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал финалистов "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:33

2024-05-15T21:33

2024-05-15T21:33

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей кириенко

россия

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал финалистов "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей национальной гордостью. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 15 мая состоялся финал Знание.Игра: Чемпионата России по "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей. "Неслучайно финал "Что? Где? Когда?" "Знания" проходит на выставке "Россия", которая проводится здесь на ВДНХ по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что здесь собрано все то, чем гордится наша страна. Каждый регион, каждая отрасль, каждая корпорация представила здесь то, чем гордится их коллектив и гордится вся наша страна. И то, что вы, самые лучшие из 121 тысяч участников, собрались здесь - это тоже по праву, потому что вы тоже национальная гордость", - сказал Кириенко на церемонии награждения победителей игры. Также Кириенко поблагодарил образовательные учреждения, родителей, а также наставников участников. "Пройти в финал и достойно себя показать - это, конечно, знания и воля каждого из вас, это командная работа, но и это, конечно, работа, педагогов и наставников", - добавил он. Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента отметил образовательные учреждения, ученики которых попали в общероссийский финал в составе нескольких команд. Наряду с этим Кириенко особо отметил образовательный комплекс "Алгоритм успеха" из Белгородской области, откуда в финале участвовали три команды. "Ребятам из Белгородской области и учителям хочу сказать отдельные слова благодарности, потому что сегодня мысли всех жителей России с жителями Белгорода. К сожалению, город постоянно обстреливается преступным украинским режимом и террористическими и подразделениями, и людям, живущим в городе постоянно требуется невероятное человеческое мужество. А ребята в таких условиях смогли не только принять участие, они часть задач проходили заочно просто в силу опасности в Белгороде и блегородском районе, поэтому их достойное участие в финале вызывает неимоверное уважение", - сказал Кириенко. В заключительной игре в Москве 15 мая встретились 75 команд, представляющих 66 образовательных учреждений из 43 регионов России. Победителем по итогам состязания была объявлена команда "Солнечный удар" - МАОУ СОШИ "СОлНЦЕ" из Татарстана.

https://radiosputnik.ru/20231222/stolitsy-1917584473.html

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выставка-форум "россия", сергей кириенко, россия, белгородская область, белгород