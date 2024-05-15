RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля "RT.Док: Время героев".Картина предваряет будущую премьеру киноленты из двух частей "Оркестр Белого" и "Оркестр Белого. Штурм" и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки. Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня."В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем "фронтовом дневнике", — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным "Белый". Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки", — рассказал Клим Поплавский.В кадре также есть эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери."Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку — об этой операции фильм "Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец". После того, как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента "Оркестр Белого". Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку", — отметил режиссер картины.Премьера фильма "Белый. Террикон-114" состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc, после документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля "RT.Док: Время героев".
Картина предваряет будущую премьеру киноленты из двух частей "Оркестр Белого" и "Оркестр Белого. Штурм" и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки. Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня.
«
"В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем "фронтовом дневнике", — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным "Белый". Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки", — рассказал Клим Поплавский.
В кадре также есть эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери.
"Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку — об этой операции фильм "Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец". После того, как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента "Оркестр Белого". Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку", — отметил режиссер картины.
Премьера фильма "Белый. Террикон-114" состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc, после документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.