https://ria.ru/20240515/kino-1946123916.html

RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"

RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114" - РИА Новости, 15.05.2024

RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"

Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:16

2024-05-15T14:16

2024-05-15T14:16

культура

кино

красногоровка

авдеевка

новости культуры

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля "RT.Док: Время героев".Картина предваряет будущую премьеру киноленты из двух частей "Оркестр Белого" и "Оркестр Белого. Штурм" и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки. Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня."В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем "фронтовом дневнике", — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным "Белый". Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки", — рассказал Клим Поплавский.В кадре также есть эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери."Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку — об этой операции фильм "Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец". После того, как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента "Оркестр Белого". Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку", — отметил режиссер картины.Премьера фильма "Белый. Террикон-114" состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc, после документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

красногоровка

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино, красногоровка, авдеевка, новости культуры