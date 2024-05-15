Рейтинг@Mail.ru
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114" - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:16 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kino-1946123916.html
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114" - РИА Новости, 15.05.2024
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"
Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:16
2024-05-15T14:16
культура
кино
красногоровка
авдеевка
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946129400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_353583b0e4f2e5862e6e0bb605ff1398.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля "RT.Док: Время героев".Картина предваряет будущую премьеру киноленты из двух частей "Оркестр Белого" и "Оркестр Белого. Штурм" и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки. Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня.&quot;В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем &quot;фронтовом дневнике&quot;, — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным &quot;Белый&quot;. Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки&quot;, — рассказал Клим Поплавский.В кадре также есть эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери."Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку — об этой операции фильм "Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец". После того, как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента "Оркестр Белого". Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку", — отметил режиссер картины.Премьера фильма "Белый. Террикон-114" состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc, после документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре.
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
красногоровка
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946129400_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61c45a26d7425bfc8b82eab11dfb397a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино, красногоровка, авдеевка, новости культуры
Культура, Кино, Красногоровка, Авдеевка, Новости культуры
RT представит премьеру документального фильма "Белый. Террикон-114"

RT представит премьеру документального фильма о взятии Авдеевского террикона

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из фильма "Белый. Террикон-114"
Кадр из фильма Белый. Террикон-114
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского "Белый. Террикон-114" состоится на телеканалах RT и RT Doc, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля "RT.Док: Время героев".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Кадр из фильма "Белый. Террикон-114"
Кадр из фильма Белый. Террикон-114
Кадр из фильма "Белый. Террикон-114"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Эпизод из фильма "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Эпизод из фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фрагмент из фильма "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Фрагмент из фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Фильм "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Фильм "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
4 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Кадр из фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Кадр из фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
5 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Кадр из документального фильма "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Кадр из документального фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
6 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Кадр из документального фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Кадр из документального фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
7 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Кадр из документальной картины "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Кадр из документальной картины "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
8 из 9
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Эпизод из картины "Белый. Террикон-114"

Кадр из фильма Белый. Террикон-114

Эпизод из картины "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
9 из 9
Кадр из фильма "Белый. Террикон-114"
© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 9

Эпизод из фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 9

Фрагмент из фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 9

Фильм "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
4 из 9

Кадр из фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
5 из 9

Кадр из документального фильма "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
6 из 9

Кадр из документального фильма Клима Поплавского "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
7 из 9

Кадр из документальной картины "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
8 из 9

Эпизод из картины "Белый. Террикон-114"

© предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
9 из 9
Картина предваряет будущую премьеру киноленты из двух частей "Оркестр Белого" и "Оркестр Белого. Штурм" и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки. Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня.
«

"В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем "фронтовом дневнике", — специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным "Белый". Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки", — рассказал Клим Поплавский.

В кадре также есть эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"Режиссер Клим Поплавский
Режиссер Клим Поплавский
Режиссер Клим Поплавский
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Клим Поплавский

Режиссер Клим Поплавский

Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Режиссер фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

Режиссер Клим Поплавский

Режиссер фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"

Режиссер документального фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

Режиссер Клим Поплавский

Режиссер документального фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
4 из 4
Режиссер Клим Поплавский
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
1 из 4

Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
2 из 4

Режиссер фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
3 из 4

Режиссер документального фильма "Белый. Террикон-114" Клим Поплавский

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время героев"
4 из 4
«
"Шаг за шагом батальон выполнял задачи, без успешного проведения которых нельзя было бы двинуться дальше. Чтобы подойти к самому террикону, нужно было взять Красногоровку — об этой операции фильм "Военкоры-2: Птичник и Оля-молодец". После того, как мы взяли террикон, пошли на очистные сооружения коксохимического завода, об этом лента "Оркестр Белого". Взяли очистные сооружения — пошли на авдеевские дачи и освободили Авдеевку", — отметил режиссер картины.
Премьера фильма "Белый. Террикон-114" состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc, после документальная лента будет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре.
Режиссер Клим Поплавский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Клим Поплавский: "Главное правило военкора — остаться в живых"
12 февраля, 08:00
 
КультураКиноКрасногоровкаАвдеевкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала