https://ria.ru/20240515/kherson-1946203195.html

Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне

Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне - РИА Новости, 15.05.2024

Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне

Командированные с западной Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) резко активизировались, за несколько дней до... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:04

2024-05-15T17:04

2024-05-15T17:04

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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Командированные с западной Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) резко активизировались, за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" они устроили тотальную облаву в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье города Херсон. В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". "Новый закон о мобилизации начнет действовать 18 мая. А 14 мая жители Центрального, который до 2023 года был Суворовским микрорайоном, и микрорайона ХБК подверглись жесточайшей облаве со стороны ТЦК", - сообщил подпольщик. По словам участника сопротивления, военкомы с западной Украины не скрывают перед задержанными херсонцами, что у них приказ "хватать вообще всех мужчин без разбора" и что "в этот раз никому пропетлять и отмазаться не получится". "Очевидно, Киев, осознавая неминуемость скорой сдачи Херсона, начал карательную мобилизационную кампанию. И делают это специально накануне вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации". Видимо из Херсона хотят выжать все соки", - подчеркнул подпольщик. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html

https://ria.ru/20240501/kherson-1943332218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсон, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины