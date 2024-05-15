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Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне - РИА Новости, 15.05.2024
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Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне
Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне - РИА Новости, 15.05.2024
Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне
Командированные с западной Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) резко активизировались, за несколько дней до... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:04
2024-05-15T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Командированные с западной Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) резко активизировались, за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" они устроили тотальную облаву в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье города Херсон. В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". "Новый закон о мобилизации начнет действовать 18 мая. А 14 мая жители Центрального, который до 2023 года был Суворовским микрорайоном, и микрорайона ХБК подверглись жесточайшей облаве со стороны ТЦК", - сообщил подпольщик. По словам участника сопротивления, военкомы с западной Украины не скрывают перед задержанными херсонцами, что у них приказ "хватать вообще всех мужчин без разбора" и что "в этот раз никому пропетлять и отмазаться не получится". "Очевидно, Киев, осознавая неминуемость скорой сдачи Херсона, начал карательную мобилизационную кампанию. И делают это специально накануне вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации". Видимо из Херсона хотят выжать все соки", - подчеркнул подпольщик. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240514/kherson-1945759375.html
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в мире, херсон, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Подпольщики рассказали о тотальной облаве в Херсоне

Подполье: сотрудники военкомата устроили в Херсоне тотальную облаву

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Командированные с западной Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) резко активизировались, за несколько дней до вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации" они устроили тотальную облаву в Херсоне, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье города Херсон.
В начале мая в Херсон приехали сотрудники ТЦК из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами. Мобилизационные команды терроризируют город, действуя по принципу "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться".
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"Новый закон о мобилизации начнет действовать 18 мая. А 14 мая жители Центрального, который до 2023 года был Суворовским микрорайоном, и микрорайона ХБК подверглись жесточайшей облаве со стороны ТЦК", - сообщил подпольщик. По словам участника сопротивления, военкомы с западной Украины не скрывают перед задержанными херсонцами, что у них приказ "хватать вообще всех мужчин без разбора" и что "в этот раз никому пропетлять и отмазаться не получится".
"Очевидно, Киев, осознавая неминуемость скорой сдачи Херсона, начал карательную мобилизационную кампанию. И делают это специально накануне вступления в силу "закона об ужесточении мобилизации". Видимо из Херсона хотят выжать все соки", - подчеркнул подпольщик.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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